Rabiot positivo al Covid, salta la finale di Nations League

AGI - Il centrocampista della Juventus, Adrien Rabiot, è risultato positivo al Covid-19 e salterà la finale di Nations League tra Francia e Spagna prevista domenica sera a San Siro. La notizia è stata pubblicata dalla federazione calcistica francese sul proprio sito dove si spiega che l'atleta, posto già in isolamento, non partirà con i compagni alla volta di Milano.

Il regolamento della competizione, giunto alla seconda edizione, non permette all'allenatore dei "bleus" di sostituire un giocatore in casi come questo e con tempistiche così ridotte. La positività di Rabiot diventa un problema anche per Allegri e la Juventus visto che, nelle ultime settimane, è diventato un giocatore su cui l'allenatore ha deciso di puntare.