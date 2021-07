Von der Leyen con la maglia azzurra: "Dita incrociate"

AGI - "Forza azzurri, dita incrociate per la finale di stasera": con queste parole la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha ribadito il suo tifo per gli azzurri in un tweet poco prima di Italia-Inghilterra.

La politica tedesca ha postato la foto della maglietta della nazionale italiana con il suo nome e il 27 sulla schiena (il numero gli Stati membri) che le è stata donata dallo staff della Commissione in Italia in occasione della cerimonia a cui ha partecipato oggi a Cibeno, in Emilia, in ricordo delle vittime della strage nazista del 1944. "Una sorpresa molto bella", l'ha definita la Von der Leyen ringraziando per il dono.