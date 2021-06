L'Italia batte anche il Galles, decide Pessina. Chiude al primo posto, il 26 gli ottavi a Wembley

AGI - L'Italia chiude il suo girone a punteggio pieno: gli azzurri, con un ampio turnover di ben otto elementi, si sono imposti per 1-0 sul Galles con un gol di Pessina al 37mo. Nella ripresa, al 55mo, espulso Ampadu con rosso diretto per un'entrata dura su Bernardeschi.

italia-galles ampadou espulso

Ottavi a Wembley

Agli ottavi gli azzurri giocheranno a Wembley il 26 giugno alle 21 contro una tra Ucraina e Austria, che si affrontano domani per il secondo posto del gruppo C.

Squadra rivoluzionata

Tanti i cambi di Mancini che ha confermato solo Donnarumma, Bonucci e Jorginho dell'11 titolare. In difesa, Toloi a destra ed Emerson a sinistra, al centro Bastoni al posto dell'infortunato Chiellini. A centrocampo sono entrati Verratti - al debutto dopo l'infortunio col Psg - e Pessina. Trio d'attacco tutto nuovo con Chiesa-Belotti-Bernardeschi.

L'inchino

All'Olimpico ha debuttao l'inchino per Black Lives Matter: prima della partita i giocatori del Galles si inginocchiati per condannare il razzismo, come gia' avevano fatto nelle partite precedenti al pari dei colleghi britannici di Inghilterra e Scozia. Per la prima volta anche quattro giocatori azzurri, Belotti, Bernardeschi, Emerson, Pessina e Toloi, hanno scelto di compiere questo gesto per denunciare le discriminazioni razziali.