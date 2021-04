Il Barcellona trionfa in Coppa del Re, 4-0 all'Athletic

AGI - Il Barcellona ha vinto la sua 31esima Coppa del Re battendo 4-0 l'Athletic Bilbao nella finale di Siviglia. Le reti, tutte nella ripresa, di Griezmann, de Jong e Leo Messi, autore di una doppietta. Per Koeman e' il primo titolo sulla panchina dei catalani, per i baschi la seconda finale di Coppa del Re persa nell'arco di due settimane, dopo il ko con la Real Sociedad il 3 aprile in quella valevole per l'edizione 2020.

Il 35mo sigillo della Pulce

Per Messi, mvp della finale, si tratta del 35mo trofeo conquistato con la squadra catalana, la sesta Coppa del Re. Il suo contratto è in scadenza a giugno, ma il ritorno di Laporta alla prresidenza e e questo trionfo potrebbero preludere a un rinnovo.