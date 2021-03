Europa League, la Roma schianta lo Shakhtar

AGI - La Roma schianta 3-0 lo Shakhtar nell'andata degli ottavi di Europa League, prendendosi un bel vantaggio in vista della gara di ritorno in Ucraina tra una settimana. Decidono le reti tutte italiane di Pellegrini, El Shaarawy e Mancini. Unica nota stonata della serata giallorossa l'infortunio (da valutare) di Mkhitaryan, uscito nel primo tempo per un fastidio al polpaccio destro.

La prima occasione della gara ce l'hanno i giallorossi dopo appena sei minuti di gioco, con la deviazione fortuita di Villar su corner salvata sulla linea da Trubin. I capitolini giocano meglio e al 23' passano in vantaggio: verticalizzazione di Pedro per Pellegrini, bravissimo ad indovinare il colpo d'esterno che beffa il portiere per l'1-0.

Lo Shakhtar prova a reagire subito con Junior Moraes (buona parata di Pau Lopez), ma la Roma alla mezz'ora ha un'altra grande palla gol con Mkhitaryan, che non riesce ad approfittare di un rinvio sbagliato di Trubin calciando alto dalla lunga distanza, a porta praticamente sguarnita.

Nella ripresa partono meglio gli ucraini, guidati all'arrembaggio da uno scatenato Tete, che spaventa per due volte in pochi istanti la retroguardia giallorossa con due tentativi che non vanno a buon fine. Al 63' e 65' invece è la Roma ad avere due grandi chances per il raddoppio, fallite prima da El Shaarawy e poi da Borja Mayoral, che soli davanti alla porta non riescono a trovare il guizzo vincente.

A poco piu' di un quarto d'ora dal 90', pero', il faraone giallorosso si rifà alla grande realizzando il 2-0 con un delizioso tocco sotto, dopo aver saltato un paio di difensori.

Passano una manciata di minuti e arriva anche il tris romanista, firmato da un sontuoso Mancini che colpisce di testa da corner dopo una prima deviazione di Cristante. E' il gol del definitivo 3-0 che sigilla un gran successo della squadra di Fonseca.