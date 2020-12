I piccoli calciatori del Real Madrid vincono per 31-0. Gli avversari: "Sportività?"

AGI - "Vogliamo esprimere la nostra indignazione per questo tipo di situazioni nel calcio giovanile: da un lato i grandi club dovrebbero usare strategie sportive per evitare punteggi cosi' larghi e dall'altro dalla Federazione è necessario che si intervenga per una ristrutturazione di queste categorie". A pubblicare questo tweet è la piccola societa' SAD Villaverde dopo che la squadra degli under 9 ha perso per 31-0 contro il Real Madrid, in appena 40 minuti di gioco.

Il club più vincente di Spagna, in segno di rispetto per i piccoli avversari sconfitti, aveva deciso di non pubblicare il punteggio della partita sul proprio sito web dando solo notizia del successo: "La squadra di Ruben Barrios ha vinto la partita di campionato contro il Villaverde San Andres B". Ma la polemica incombe visto che non e' il primo caso: poche settimane prima erano stati i giovani del Valencia a vincere una partita per 30-0.