La Lega di Serie A non decide sul rinvio di Genoa-Torino

AGI - Il Consiglio della Lega di A di calcio non ha deciso sul caso Genoa, tornerà a riunirsi domani per valutare gli ultimi aggiornamenti legati ai tesserati del club, tra giocatori e componenti dello staff, risultati positivi al coronavirus. Lo riferisce la stessa Lega in una breve nota stampa.

Con Valon Behrami, intanto, salgono a 15 i casi positivi tra giocatori e componenti dello staff del Genoa calcio. La società del grifone ha comunicato i nomi dei giocatori e dei membri dello staff risultati positivi al Covid-19 dopo la partita con il Napoli, giocata domenica scorsa, valevole per il campionato di Serie A.

"Tra i giocatori si tratta - si legge in una nota di società - di Francesco Cassata, Lukas Lerager, Federico Marchetti, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Mattia Perin, Marko Pjaca, Ivan Radovanovic, Lasse Schone, Davide Zappacosta, oltre appunto a Behrami. Invece tra i membri dello staff sono risultati positivi Pietro Cistaro, Alessandro Donato, Pietro Gatto, Matteo Perasso". La società comunica anche "di aver attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le autorità per le procedure correlate".