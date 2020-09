Sileri chiede di riaprire gli stadi, "gradualmente e con regole precise"

AGI - "Io sono favorevole alla riapertura degli stadi non a capienza massima, certo. Però riaprire lo stadio con delle regole precise, in maniera graduale, secondo me è auspicabile e anche necessario. Anche questo è ritorno alla normalità". Così il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ospite ieri sera di 'Porta a porta'.

"Abbiamo riaperto in sicurezza le scuole, abbiamo votato in sicurezza, ora possiamo cominciare anche con le attività ludiche, riaprire in sicurezza pure lì" ha concluso.