Calcio: Germania, il Bayern Monaco travolge 8-0 lo Schalke 04

AGI - Serge Gnabry, 17 ha aperto la goleada del Bayern Monaco contro lo Schalke 04 nella prima partita della Bundesliga. E ha aperto la diga di un altro risultato eclatante: 8-0, come contro il Barcellona in semifinale di Champions. L'inglese junior international Jamal Musiala, 17 anni, è diventato il più giovane marcatore del Bayern in Bundesliga segnando l'ottavo gol dei padroni di casa. L'inglesino è il più giovane giocatore a segnare nella massima divisione tedesca e il risultato è la goleada più ampia mai registrata.