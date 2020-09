Sorteggiato il calendario della Serie A. Battesimo di fuoco per la Juve di Pirlo

AGI - La Serie A riparte idealmente dalla super sfida tra Lazio e Atalanta (anche se la squadra bergamasca, insieme all'Inter, ha ottenuto il rinvio a causa delle fatiche estive europee). Questo il match più importante della prima giornata di campionato il cui calendario è stato reso noto oggi dalla Lega.

Saranno le sfide Benevento-Inter, Fiorentina-Torino, Genoa-Crotone, Juve-Sampdoria, Milan-Bologna, Parma-Napoli, Sassuolo-Cagliari, Udinese-Spezia, Verona-Roma a completare il primo capitolo di una stagione che alzerà il sipario il 19 settembre per poi richiuderlo il 23 maggio in vista degli Europei.

Subito battesimo importante per la Juventus di Pirlo che affronterà alla seconda giornata la Roma di Fonseca e alla terza il Napoli di Gattuso. Alla quarta giornata arriva il derby tra Inter e Milan mentre la stracittadina di Genova è prevista alla sesta e quella di Torino alla decima. Il penultimo atto della stagione, forse decisivo per lo scudetto, sarà caratterizzato dal derby tra Lazio-Roma e quello "d'Italia" tra Inter e Juve.

Vista la partenza ritardata, in questa stagione ci saranno ben sei turni infrasettimanali: il primo è in programma il 16 dicembre, il secondo immediatamente dopo, il 23 dicembre, mentre l'ultimo si giocherà il 12 maggio. Tre, invece, le soste per lasciare spazio agli incontri della Nazionale di Roberto Mancini.