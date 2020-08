Petagna positivo al coronavirus 

Durante la trasmissione Agora' il consigliere del ministero della Salute esprime preoccupazione per l'aumento dei contagi. Il centrodestra insorge: minacce inaccettabili. Lui raddrizza il tiro: in Italia non è ancora così ma dobbiamo fare di tutto per tenere la situazione sotto controllo. Nel Paese ieri nuovi casi in aumento, 642, è il massimo dal 23 maggio. Arcuri: trovare equilibrio tra libertà e responsabilità.