La Juventus è eliminata dalla Champions. Non basta il 2-1 al Lione

AGI - Alla Juve non riesce l'impresa di ribaltare il risultato dell'andata e il Lione, pur perdendo a Torino per 2-1, elimina la squadra di Maurizio Sarri dalla Champions League. La serata bianconera si e' fatta subito in salita a causa di un dubbio rigore assegnato ai transalpini e realizzato con un pregevole cucchiaio dal capitano Depay.

La doppietta di Cristiano Ronaldo, il primo gol su rigore, anch'esso dubbio, e il secondo con una precisa stoccata da fuori area, non e' bastata per la qualificazione ai quarti di finale. Per la regola del gol in trasferta e' infatti la squadra di Rudi Garcia a staccare il biglietto per Lisbona dove si terra' la fase finale del torneo.

Neanche l'ingresso di Dybala ha cambiato le sorti del torneo. Il giocatore argentino, reduce da un infortunio, ha forzato i tempi causando una ricaduta. È dovuto uscire dopo aver calciato verso la porta avversaria procurandosi un danno muscolare di cui ancora non si conosce l'entità. Quella contro il Lione è stata l'ultima partita in bianconero di Miralem Pjanic che, nella prossima stagione vestirà la maglia del Barcellona.