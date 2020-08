Inter ai quarti di Europa League, 2-0 al Getafe

AGI - L'Inter batte il Getafe 2-0 e si qualifica ai quarti di Europa League. Decisivi i gol di Lukaku ed Eriksen, oltre al rigore fallito dagli spagnoli con Molina sull'1-0: ora la squadra di Conte aspetta la vincente del confronto tra Rangers e Leverkusen, con i tedeschi vincenti per 3-1 all'andata. L'inizio è difficile per i nerazzurri, tant'è che dopo neanche due giri d'orologio rischiano di trovarsi subito sotto: Maksimovic stacca di testa sul cross di Nyom, Handanovic e' super e salva i suoi. Al 18' altro grande pericolo per la squadra di Conte, con Mata che tarda troppo la conclusione su invito di Cucurella, venendo murato dalla retroguardia nerazzurra.

La risposta dell'Inter arriva intorno alla mezz'ora, quando Lautaro chiama per due volte Soria all'intervento con altrettante conclusioni molto velenose. La gara cambia, la formazione italiana prende coraggio e al 33' la sblocca con Lukaku, bravissimo a tenere a distanza Etxeita sul lancio di Bastoni, fulminando poi il portiere con un diagonale mancino mortifero.

Nella ripresa l'Inter sembra poter bene il comando delle operazioni e del risultato, ma il Getafe non molla e al 67' torna a spaventare Handanovic con Mata, che gira di testa impegnando lo sloveno. Ad un quarto d'ora dalla fine gli spagnoli avrebbero una chance enorme per pareggiare i conti, ma il veterano Molina calcia incredibilmente a lato un calcio di rigore causato da un fallo di mano di Godin (punito dal Var). Negli ultimi minuti di gara ci pensa il neo entrato Eriksen a sigillare il successo nerazzurro, approfittando di un erroraccio di Djenè che di fatto gli regala l'assist del definitivo 2-0.