Final Eight a Lisbona per Champions, in Germania per Europa League

AGI - Il Comitato Esecutivo della Uefa ha ufficializzato le formule con cui si concluderanno le coppe europee, Champions e Europa League: si tratta di un mini-tornei a otto squadre, la Final Eight. Per quanto riguarda la Champions League, è programmata a Lisbona dal 12 al 23 agosto, per l'Europa League si svolgerà in quattro città della Germania dal 12 al 21 agosto.

Champions League, Final Eight a Lisbona

La Champions ripartirà il 7 e l'8 agosto con Juve-Lione, Barcellona-Napoli, Manchester City-Real e Bayern-Chelsea. Alla finale accederanno le otto qualificate ai quarti di finale che si affronteranno in partita secca secca il 12-13-14 e 15 agosto con finale, sempre nella capitale portoghese, da giocarsi il 23 agosto. I quarti di finale, le semifinali e la finale saranno divisi tra l'Estádio do Sport Lisboa e Benfica del Benfica e l'Estádio José Alvalade dello Sporting CP. L’Estádio do Dragão di Porto e l’Estádio Dom Afonso Henriques di Guimarães si aggiungeranno agli stadi di Lisbona per gli ottavi di finale, se necessario.

I quarti di finale si terranno il 12/13/14/15 agosto, le semifinali il 18/19 agosto e la finale all Estádio do Sport Lisboa e Benfica il 23 agosto. Tutte le restanti partite della Champions League 2019/20 si giocheranno alle ore 21:00. La data per il sorteggio di quarti di finale e semifinali verrà comunicata a tempo debito e il calendario verrà annunciato dopo questo sorteggio. Tutte le partite di quarti di finale e semifinali andranno a supplementari e rigori in caso di pareggio al fischio finale. Stesso regolamento anche per le partite di altre competizioni per cui sono state prese le medesime decisioni.

© Foto Afp Europa League, Ajax Amsterdam contro Manchester United

Ecco il calendario della Champions League 2019/20: 7-8 agosto, partite degli ottavi di finale di ritorno (sedi da confermare, sono disponibili a ospitare gli incontri l'Estádio do Dragão a Oporto e l'Estádio D. Afonso Henriques a Guimarães); 12-15 agosto, quarti di finale (Lisbona); 18-19 agosto, semifinali (Lisbona); 23 agosto, finale (Lisbona). Tutti gli incontri inizieranno alle 21:00. La data dei sorteggi per i quarti di finale e le semifinali verrà comunicata a tempo debito.

Europa League, Final Eight in 4 città tedesche

Quarti di finale, semifinali e finale si disputeranno con il format Final Eight a eliminazione diretta in gara singola a Colonia, Duisburg, Düsseldorf e Gelsenkirchen dal 10 al 21 agosto. Le gare degli ottavi di finale si disputeranno il 5 e 6 agosto con orari d'inizio alle 18.55 e 21.00. In un secondo momento si deciderà se le gare di ritorno degli ottavi di finale la cui andata è già stata disputata si giocheranno nello stadio della squadra di casa oppure in Germania. Le sfide Inter-Getafe e Roma-Siviglia le cui gare di andata erano già state posticipate, si giocheranno in forma di gara singola in sede da confermare.

Tutte le successive gare della competizione si disputeranno sotto forma di torneo Final Eight, i quarti di finale il 10 e 11 agosto, le semifinali il 16 e 17 agosto e la finale il 21 agosto a Colonia. Tutte le gare inizieranno alle 21.00. La data del sorteggio per quarti di finale e semifinali verrà comunicata successivamente e l'esatto programma delle gare verrà annunciato dopo tale sorteggio.

Ecco dunque il calendario dell'Europa League 2019/20: 5–6 agosto, ottavi di finale (sedi da confermare); 10–11 agosto, quarti di finale (Colonia, Duisburg, Düsseldorf, Gelsenkirchen); 16-17 agosto, semifinali (sedi da confermare); 21 agosto, finale (Colonia).

Champions League femminile e Supercoppa

La Champions League femminile si svolgerà come quella maschile: tutte le rimanenti gare della competizione si disputeranno sotto forma di torneo Final Eight a eliminazione diretta in gara singola allo Stadio San Mamés di Bilbao e allo Stadio Anoeta di San Sebastián, i quarti di finale il 21 (18.00) e 22 agosto (20.00), le semifinali il 25/26 agosto alle 20.00 e la finale il 30 agosto alle 20.00 a San Sebastián. Inoltre, il 26 giugno si svolgerà un sorteggio presso la sede Uefa di Nyon per determinare l'ordine delle partite e il programma di gara definitivo verrà annunciato dopo tale sorteggio

In quanto alla Supercoppa europea, che inizialmente doveva essere ospitata da Oporto, si giocherà ora alla Puskás Aréna di Budapest il 24 settembre 2020 alle 21.00. Le seguenti edizioni della Supercoppa si terranno come inizialmente previsto a Belfast (2021), Helsinki (2022) e Kazan (2023).