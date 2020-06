Pubblicati i calendari del campionato, Juve-Lazio il 20 luglio

AGI - Dopo il via libera del governo, è arrivato anche il calendario della Serie A che ripartirà dopo l'interruzione decisa il 9 marzo per la pandemia. Il via sabato 20 giugno con i primi due dei quattro recuperi: alle 19:30 Torino-Parma e alle 21:45 Verona-Cagliari. Il giorno dopo, stessi orari, si giocheranno Atalanta-Sassuolo e Inter-Sampdoria. L'ultima giornata è in programma il 2 agosto. Il calcio, però, riprenderà dalla Coppa Italia: se il governo darà l'ok, già il 12 e 13 giugno si giocheranno le due semifinali di ritorno (Juventus-Milan e Napoli-Inter) e il 17 giugno a Roma si disputerà la finale.

Dal 20 giugno di giocherà praticamente quasi ogni giorno. La prima giornata completa, l'ottava di ritorno, è in programma da lunedì 22 a mercoledì 24 giugno. Le partite delle giornate 9, 11, 13, 15 e 17 di ritorno, si giocheranno spalmate su tre orari: 17:15, 19:30 e 21:45. Con questo programma: un anticipo al venerdì alle 21.45, tre gare al sabato (17.15, 19.30 e 21.45), 6 o 7 la domenica (una alle 17.15, 4 o 5 alle 19:30 e una alle 21:45) e un posticipo (eventuale) il lunedì alle 21:45.

Il big match tra la Juventus capolista e la Lazio seconda, al momento dello stop separate da un solo punto in classifica, si giocherà lunedì 20 luglio alle 21.45 all'Allianz Stadium di Torino. Tra le gare che saranno disputate alle 17:15 ci sono Milan-Roma in programma domenica 28 giugno, e il derby della Mole, Juventus-Torino sabato 4 luglio.