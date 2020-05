Si ferma Ibrahimovic, infortunio al polpaccio e finale di stagione a rischio

Zlatan Ibrahimovic si è infortunato al polpaccio e rischia di non rientrare più in campo nel finale di campionato, se si tornerà a giocare. L'attaccante del Milan ha avvertito un forte dolore al termine della partitella di allenamento e ha lasciato Milanello. In attesa degli accertamenti in programma domani, si parla di un possibile stiramento al gemello, con il rischio di un coinvolgimento del tendine di Achille. In questo secondo caso la stagione sarebbe sicuramente chiusa.

Il polpaccio aveva già costretto il 38enne attaccante svedese a fermarsi a febbraio, prima del rientro nel derby perso 4-2 con l'Inter.