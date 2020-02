Le partite di Serie A rinviate a causa del coronavirus

Rinviate al 13 maggio le partite Juve-Inter, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia, Udinese-Fiorentina. la decisione è stata comunicata dal Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A. Inoltre, la Finale di Coppa Italia sarà programmata per il giorno mercoledì 20 maggio 2020. Nel comunicato della Lega di serie A, si spiega che la decisione di rinviare le partite di calcio è stata presa considerando "il susseguirsi di numerosi interventi normativi urgenti da parte del Governo per rispondere a questa straordinaria emergenza a tutela della salute e della sicurezza pubblica". Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A, Paolo Dal Pino, ha comunicato gli slittamenti al 13 maggio per le gare e la nuova data per la Finale di Coppa Italia che viene spostata di una settimana, al 20 maggio.