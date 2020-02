Il Coronavirus contagia la Serie A, rinviata anche Torino-Parma 

Il coronavirus contagia la Serie A: dopo Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari è stata rinviata anche Torino-Parma, in programma alle 15. La decisione è arrivata dopo che in Piemonte i casi sono arrivati a quattro. Sabato sera il governo aveva bloccato tutte le gare di tutti gli sport, di tutte le categorie, in programma in Lombardia e Veneto. In B già era saltata ieri Ascoli-Cremonese (nonostante per i lombardi si trattasse di una trasferta), mentre in Serie C, sono cinque le gare rinviate: oltre a quelle delle zone del provvedimento, Giana-Como, Lecco Pro Patria, Arzignano Valchiampo-Padova e Feralpisalò-Carpi, anche Piacenza-Sambenedettese. Per quanto riguarda la partita Inter-Ludogorets di Europa League in programma giovedì sera, l'ipotesi al momento più probabile è che si giochi a porte chiuse.