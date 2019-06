L'effimera gloria di Kinsey Wolanski, la bionda mezza nuda che ha fermato la finale di Champions

firo / Sebastian El-Saqqa / augenklick/firo Sportphoto / dpa Picture-Alliance Kinsey Wolanski

E' americana, è bionda, è prosperosa, è fidanzata con un porno YouTuber russo e ama fare cose fuori di testa. Come mettersi a correre in costume da bagno in mezzo al campo in cui si gioca la finale di Champions League.

Lei è Kinsey Wolanski, 22enne modella made in Usa, promessa sposa, ma anche complice di Vitaly Zdorovetskiy, proprietario di un sito web per adulti al quale la ragazza ha pensato bene di fare una pubblicità molto particolare. Durante il primo tempo della partita Tottenham-Liverpool al Wanda Metropolitano di Madrid, si è messa a correre nel campo sotto gli sguardi attoniti dei giocatori con indosso solo un costume nero con il logo del sito del fidanzato.

La sua impresa è durata una manciata di secondi: il tempo di essere 'placcata' dagli uomini della security e portata via in manette. Ma è bastata perché il numero dei suoi follower su Instagram - già 230 mila, un numero piuttosto significativo - schizzasse a quota 2,4 milioni in poche ore. Gloria effimera, però, perché poco dopo il bagno di folla social, è finito off-line. non si sa se per scelta della ragazza (improbabile) o di Instagram, che vuole mostrarsi impegnato in una crociata contro le sbruffonate e le buffonate acchiapalike.

Prima di finire fuori gioco, però, ha fatto in tempo a postare sul social le ragioni - se così vogliamo dire - del suo gesto: "STREAKING THE CHAMPIONS LEAGUE! La vita è fatta per essere vissuta, fa' cose folli che ricorderai per sempre".

Il suo fidanzato è stato lesto a replicare con altrettanta eleganza: "La mia fottuta ragazza" ha scritto "Grazie per aver viaggiato per il mondo con me, Turchia-Islanda-Israele-Paesi Bassi-Italia-Emirati Arabi Uniti-Francia-Messico-Grecia-Sud Africa-Spagna-Belgio e molti altri. Grazie non è abbastanza !! Ti amo."

Lui stesso, del resto, era stato protagonista di una impresa simile: nel 2014 aveva invaso il campo della finale di Coppa del Mondo tra Germania e Argentina a sette minuti dalla fine della partita. Le telecamere non lo avevano ripreso, ma il gioco era stato sospeso finché non era stato portato via.

Già prima della sua impresa di sabato notte, Kinsey si era guadagnata diverse pagine su Sports Illustrated, FHM e Maxim, ma era più conosciuta per alcuni video scandalosi su YouTube. Nel 2017 era arrivata ottava a Miss Jetset 2017.

