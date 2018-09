Perché non è ancora certa la data del derby Roma-Lazio

Afp

Il 29 settembre sarà una giornata critica sotto il profilo dell'ordine pubblico. Alle 18 è in programma Roma-Lazio, gara valida per la settima di campionato e, alla stessa ora, sarà in corso la manifestazione nazionale del PD che scende in piazza con un corteo contro il governo. Le forze dell'ordine quindi sarebbero impegnate su entrambi i fronti, ma la soluzione più ovvia sembra essere quella di cambiare l'orario della stracittadina o addirittura la data. Ma non ci sarà il rischio di un passaggio di trasmissione del derby da Sky a Dazn. Le 20 gare di campionato classificate "Top Match" sono già state scelte e distribuite tra gli assegnatari dei pacchetti di diritti audiovisivi esclusivi per le dirette a pagamento.

Nel comunicato ufficiale della Lega Serie A ( del 31 luglio) sono state inserite le date delle partite e gli eventuali slot orari di riserva. Per Sky la prima scelta è stata quella del 29 settembre alle ore 18; in alternativa è stato individuato l'orario delle 15, sempre del sabato, ma anche in questo caso rimarrebbe il problema di concomitanza con il corteo PD. L'altra scelta di Sky prevede il cambio di data, alle 20.30 di domenica 30. Con questa opzione però si riscontrerebbero criticità per la Roma che, il martedì seguente, è impegnata in Champions League contro il Viktoria Plzen.

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e la Questura sono già a lavoro da tempo per affrontare e risolvere l'argomento e a breve si arriverà ad una soluzione. Da escludere un eventuale anticipo al venerdì, solo due giorni dopo il turno infrasettimanale che metterà di fronte Udinese-Lazio e Roma-Frosinone. Da archiviare anche uno slittamento di orario del sabato alle 20.30 (a corteo concluso), visto che ciò comporterebbe il passaggio di trasmissione della partita da Sky a Dazn.

