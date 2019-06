Il Benfica è il primo top club europeo ad accettare pagamenti in criptovalute

Il Benfica ha annunciato una novità importante per quanto riguarda i pagamenti. Il club lusitano sarà il primo top club europeo ad accettare pagamenti con criptovaluta. Grazie alla collaborazione con UTRUST, la società offrirà ai suoi sostenitori la possibilità di utilizzare le valute virtuali per acquistare i biglietti per lo stadio e i prodotti presenti sul suo store online.

Il lancio di questa nuova feature avvicinerà i tifosi muniti di criptovalute all'Estádio da Luz, portando a un nuovo livello la strategia di e-commerce del club e ampliando il suo pubblico globale. La società ha deciso di accettare bitcoin ed ethereum per il pagamento dei biglietti e del merchandising, cercando di allargare la sua fan base. Non è possibile per ora pagare con altre categorie di valute virtuali. E nel caso in cui UTRUST dovesse allargare il paniere di criptovalute accettate, la società portoghese dovrebbe adeguarsi di volta in volta.

UTRUST is live with @SLBenfica We’re launching with one of the biggest football teams with 14 million fans worldwide.

It’s official—you can now pay with #crypto on the Benfica website: https://t.co/Lt7hGVOcnX pic.twitter.com/aYl8DCw6IW — UTRUST (@UTRUST) 5 giugno 2019

Il Benfica già adesso rappresenta una delle società con il tifo più caloroso. La formazione portoghese ha recentemente vinto il campionato, e può contare su una storia di 115 anni, e su 14 milioni di tifosi in tutti e cinque i continenti. Secondo UTRUST, "l'impegno del club nella costruzione di una comunità forte, che possa raggiungere tutto il mondo, e la sua innovazione pioneristica rende il Benfica un partner perfetto".

L'amministratore delegato del Benfica, Domingos Soares de Oliveira, ha motivato la scelta in questo modo: "Il club vuole stare al passo coi tempi. Riconosciamo che molti dei nostri sostenitori si muovono nell’era digitale e vogliamo restare all’avanguardia quando si tratta di accogliere nuove tecnologie"



