A 7 anni canta l'inno americano e "conquista" Zlatan Ibrahimovic​

Una performance da brividi quella di Emma Malea, 7 anni e cantante prodigio. Testa alta, microfono in mano e polmoni da far invidia, l'esibizione della bambina è stata esaltata da tutto il pubblico dello StubHub Center e in una manciata di minuti è diventata la star dell’incontro tra Los Angeles Galaxy e Seattle Sounders.

La piccola, che ha vinto un contest che dà la possibilità di cantare l'inno americano prima delle partite casalinghe dei Galaxy, si è esibita lasciando a bocca aperta giocatori e tifosi sugli spalti. Per lei uno scroscio di applausi e un tributo particolare da Zlatan Ibrahimovic.

We can’t stop watching pic.twitter.com/SPTY2naMDA — LA Galaxy (@LAGalaxy) 24 settembre 2018

Lo svedese ha infatti voluto renderle omaggio sul suo profilo Twitter incoronandola "MVP della partita", ovvero il miglior giocatore. Il campione è rimasto davvero sbalordito dinanzi all'interpretazione della giovanissima cantante. Le immagini si sono soffermate su di lui, raggiante e stupito durante l’esibizione. Poi, al termine dell’inno, un applauso lungo e fragoroso.

MVP of the game! https://t.co/eZ2WdQsVN7 — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 24 settembre 2018

