AGI - Mike Love, co-fondatore Beach Boys, è morto a 85 anni. La notizia è stata confermata a diversi media statunitensi dalla sua addetta stampa Katie Altman, che tuttavia non ha fornito ulteriori dettagli nè sul luogo del decesso né sulla causa. "Con grande rispetto, - ha detto - comunico che Mike Love è morto questa sera, circondato dalla sua famiglia. Icona culturale americana, sarà ricordato per il suo talento singolare e per essere stato fonte di ispirazione per generazioni di musicisti. Celebriamo il suo straordinario contributo alla musica americana e la gioia che provava nell'esibirsi per i suoi amati fan".
Addio a Mike Love, è morto a casa a 85 anni
Con la sua scomparsa se ne va l'ultimo membro della famiglia Wilson-Love che nel 1961 aveva dato vita ai Beach Boys (dopo la morte di Dennis Wilson nel 1983, Carl Wilson nel 1998 e Brian Wilson nel 2025), lasciando Al Jardine come unico superstite della formazione originaria a cinque.
I Beach Boys sono stati una delle band più importanti d’America e, secondo il sito web del gruppo, hanno venduto oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo. Pur essendo ormai ottantenne, era in tour più di 100 sere all’anno, esibendosi su navi da crociera e nei casinò, nelle sale da concerto e alle fiere di contea.
Una carriera sempre al massimo
Dopo che l’apparizione di Love durante uno spettacolo il mese scorso a Cincinnati aveva scatenato diffuse speculazioni sulla sua salute, l’attore John Stamos — uno dei membri più recenti della band con cui Love era in tour — ha scritto sui social media che Love stava "affrontando gravi problemi di salute". Love ha tenuto il suo ultimo concerto l’11 ottobre a Nashville, nel Tennessee.
Musicista e autore
Cantante e autore di testi, Love ha scritto o co-scritto alcuni dei più grandi successi dei Beach Boys, come "California Girls", "Good Vibrations" e "I Get Around". Scrisse anche il ritornello di "Kokomo", un brano del 1988 ampiamente deriso che tuttavia divenne il più venduto dei Beach Boys.
Fece infuriare i fan con una serie di cause legali contro suo cugino Brian Wilson, il genio musicale indiscusso del gruppo, scomparso lo scorso anno. Fu solo dopo un processo durato due mesi nel 1994 che Love ottenne il riconoscimento — e 5 milioni di dollari di diritti d’autore arretrati — per i testi di 35 canzoni dei Beach Boys.
I suoi detrattori lo considerarono una mossa tipicamente provocatoria da parte di un musicista presumibilmente geloso dei notevoli talenti di Wilson. "Ormai il mito era troppo forte", scrisse Love. "Brian era il genio tormentato che soffriva per regalarci la sua musica — la vittima eterna".