AGI - Lo Schiaccianoci, il più classico e il più amato balletto di Natale sulle immortali musiche di Pëtr Il'ič Čajkovskij, un viaggio incantato nel mondo della fantasia, della magia e dei sogni d'infanzia ha preso vita per una sera all'Auditorium della Conciliazione di Roma grazie alla maestosa produzione firmata dalla celebre compagnia European Classical Ballet che ha fatto tappa nella Capitale per l'unica data della grande tournée che sta attraversando l'Italia.
Sul palco dell'Auditorium i ballerini - tra cui molti bambini (bravissimi) - sotto la direzione generale di Andrey Scharaev hanno messo in scena un viaggio incantato nel mondo della fantasia, della magia e dei sogni d'infanzia. La protagonista è Clara, una giovane che, attraverso il suo incontro con lo Schiaccianoci, viene condotta in un universo popolato da personaggi fiabeschi, creature fantastiche e scenari incantati.
Il viaggio nel Regno dei Dolci
Il viaggio culmina nel meraviglioso Regno dei Dolci, dove la danza diventa il linguaggio attraverso il quale si raccontano la fantasia, la meraviglia e la capacità di conservare lo stupore dell'infanzia.
Le coreografie e le musiche di Čajkovskij
La storia della giovane Clara, del misterioso Schiaccianoci e del loro viaggio verso il Regno dei Dolci prende forma tramite bellissime coreografie tra atmosfere fiabesche, scenografie suggestive, costumi sontuosi e, ovviamente, le musiche di Čajkovskij che accompagnano ogni passaggio della narrazione, alternando melodie delicate a momenti di grande intensità orchestrale: dalla celebre 'Danza della Fata Confetto' al 'Valzer dei Fiori' che rappresentano alcune delle pagine musicali più riconoscibili dell'intero repertorio classico.
Una Stella sul palco dell'Auditorium
E poi c'è lei, l'étoile Tatyjana Melnyik, formatasi alla celebre Accademia di Perm in Russia e oggi Prima Ballerina del Balletto Nazionale Ungherese (Hungarian State Opera Ballet), la cui presenza scenica e abilità, uniti alla grazia dei solisti e alla perfetta armonia del corpo di ballo della European Classical Ballet, ha regalato al pubblico romano momenti di pura meraviglia e viva commozione.
Un cast eccezionale
Accanto a Tatyjana Melnyik un cast eccezionale - preparato da Elizaveta Savina, docente formatasi presso la Bolshoi Ballet Academy di Mosca - a partire da Cristi Preda, interprete del balletto rumeno apprezzata per l'agilità e il carisma scenico e Alexander Litvinov, danzatore riconosciuto per la solidità tecnica e la qualità del movimento. A completare il cast Nicole Ferrazzino, Gaia Bertolin e Roberto Gadaldi, artisti che hanno portato sul palcoscenico l'esperienza maturata nel panorama della danza italiana.
Le prossime date della tournée
La tournée della compagnia European Classical Ballet dopo Roma proseguirà a Taranto (29 novembre), Piacenza (3 dicembre), Ferrara (5 dicembre) e Pesaro (6 dicembre).