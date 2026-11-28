AGI - "Sono il vostro amateur". Cesare Cremonini porta a Bologna il suo nuovo tour nei palazzetti, debutta con il tutto esaurito e trascina un ‘coro’ di oltre 14mila spettatori.
Il cantautore arriva nella sua città e supera la prova da ‘esordiente’ del rock n roll (sassofoni, fiati, chitarre elettriche riempiono infatti il nuovo disco ‘scommessa’ “Amateur”) e allo stesso tempo rispolvera le atmosfere dei ‘colli bolognesi’ intonando "50 Special" e altri successi da ex Lunapop. Cremonini, circondato dal pubblico (il palco ‘spigoloso’ è al centro dell’arena) guida la sua ‘nave pirata’ nel primo dei sette concerti in programma nel capoluogo emiliano (una serie record per l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno).
Lo show di Cremonini, tra nuove hit e storici successi
Una sorta di ‘residenza’ a Bologna da 90mila spettatori complessivi. Lo show parte con il rock ruvido di “Paparazzi”, in duetto con Fabri Fibra e finisce con “Un giorno migliore” che scrisse a soli 15 anni . In mezzo quasi tutti i brani del suo ultimo album “Amateur” (eccetto “Cose molto piccole” e “Solo e solamente”) e tante hit ‘vestite’ di nuovo.
Ad esempio, “La nuova stella di Broadway” al pianoforte così come “Vorrei”. Poi, l’arrangiamento jazz per “Una come te” e “Figlio di un re”. E la prima esibizione dal vivo dal 2015 (senza contare la data zero di Ancona del 24 novembre) per lo storico brano “Maggese”.
Mani alzate e un coro di migliaia di voci per l’inno generazionale "Marmellata #25". Spazio anche a un tocco di folk con la nuova versione di “Greygoose” e un omaggio ai Beatles con la cover di "Lady Madonna".
I tre triangoli luminosi sopra al palco
Originale pure la scenografia dello spettacolo. Zero maxischermi. Pianoforte, microfoni, batterie, fiati e chitarre sono al centro del palazzetto. Sopra al palco tre grandi triangoli luminosi sospesi e in movimento scandiscono il cambio di atmosfere.
Cremonini gradisce il suo nuovo habitat (“vi guardo tutti negli occhi”) e inciampa volentieri, più del solito, nella ‘z’ emiliana. In total black (gilet, pantaloni e pure il kilt) la pop star abbraccia una ciurma di 14 musicisti (primo fra tutti il sassofonista statunitense Donny McCaslin) e tra piramidi di luci colorate o semplici ‘coni’ bianchi saltella dal ‘ponte’ al centro dell’arena a un piccolo palco montato sul lato corto del palazzetto.
I fan arrivati da tutta Italia
Per la ‘prima’ sono arrivati fan da tutta Italia e di tre generazioni. Sotto al palco ci sono pensionati, papà con i figli piccoli, studenti e lavoratori. In molti sono in fila dall’ora di pranzo per assicurarsi lo spazio più vicino al palco. Laura, 39 anni, è partita da Lecce. Come i suoi amici, dopo ore di attesa, si copre le gambe con un telo per ripararsi dall’umidità.
Alle 19 c’è il via libera. Mancano ancora due ore prima dell’inizio dello show e in tanti ingannano il tempo cantando le hit di Cremonini. Un gruppetto che stava giocando a burraco si ‘sveglia’ improvvisamente. Luci spente.
Parte lo show. Oltre due ore di musica. E una scaletta (rispetto ad Ancona ci sono un paio di innesti) di 27 pezzi, tra nuovi brani e storici successi, con arrangiamenti che spaziano dal rock al jazz, con momenti acustici e un ampio spazio alla sezione dei fiati.
La 'ciurma' della pop star
Sul palco, insieme a Cremonini, ci sono altri quattordici musicisti, tra compagni di viaggio di lunga data (come Nicola “Ballo”) e nuove presenze. Star al sax, lo statunitense Donny McCaslin, tra le figure più riconosciute del jazz contemporaneo, già al fianco di David Bowie nella realizzazione di Blackstar.
Il galeone del cantautore 46enne rimarrà ormeggiato a Bologna per altri 6 concerti (28 e 30 novembre; 2, 4, 5 e 6 dicembre) poi c’è Torino (9, 10 e 12 dicembre) e Milano (15, 16, 18, 19 e 21 dicembre).
La scaletta
Ecco la scaletta della prima data a Bologna: Paparazzi; Amateur, Non lo diciamo a nessuno, La nuova stella di Broadway, Ora che non ho più te, Maggese, Cavalli da corsa, Perché ti conosco, Greygoose, Dev’essere così, Disturbo mentale, Logico, Vieni a vedere perché, Vorrei; Delfini; Chiamala felicità, Il giardino dei sassofoni, Figlio di un re, Una come te, Lady Madonna, 50 Special, Marmellata #25, Athena, Nessuno vuole essere Robin, Poetica, Mega Linz, Un giorno migliore.