AGI - Due registi, uno italiano e uno croato, insieme per realizzare un documentario potente che tratta in maniera originale il dramma delle foibe senza proporre una tesi storica ma seguendo un lutto di famiglia, con uno sguardo che non cerca vendetta. 'Le case spezzate', il documentario di Tony Saccucci e Robert Tomić Zuber, prodotto da Videoest con Rai Cinema, verrà presentato in selezione nel Concorso Internazionale Documentari del 44° Torino Film Festival (24 novembre – 2 dicembre 2026). Il film sarà proiettato lunedì 30 novembre alle 19.15 al Cinema Romano 1 (proiezione ufficiale), martedì 1 dicembre alle 20.00 al Cinema Romano 1 e mercoledì 2 dicembre alle 16.15 al Cinema Romano 3.
Kevina Jama è una grotta sopra Spalato, in Croazia. Kevina Jama, come dice Tomić Zuber, "non compare in nessuna mappa della memoria". Nel 1943 vi furono gettati i corpi di molte persone, mai recuperati, tra cui il corpo di Mate Čipčić Bragadin, nato nel 1874. La notte del 25 settembre 1943 entrano in casa sua e lo portano via uomini che fino al giorno prima Mate considerava amici e che da un giorno all’altro sono diventati partigiani titini. Un breve processo sommario, un camion, la grotta: i polsi legati con il filo di ferro, un colpo di pistola alla nuca, ottanta metri di vuoto. Le figlie Maria e Savina, non ancora ventenni, assistono impotenti, pietrificate. Non potranno più dimenticarlo.
Il silenzio sulla morte di Mate
Di Mate, per decenni, non resta quasi nulla. Tra i pochi documenti che le discendenti riescono a trovare, uno dice che fu "liquidato" ("likvidiran", in croato). Quella notte diventa un’eredità di silenzi e di verità negate. Maria, la madre di Lada e Anna Rivaroli, figlia di Mate, lascia a figlie e nipoti un breve racconto della morte del padre, datato 1977 e ritrovato solo dopo la sua morte, nel 1999: "La storia appartiene ai vincitori ma la verità non ha confini, prima o poi prende posto sia nel destino degli individui che in quello dei popoli".
La ricerca della verità familiare
Nel 2017 Lada e Anna, oggi ottantenni, decidono di cercare quella verità al di là degli odi ideologici che hanno segnato la loro vita. A Kaštel Novi, vicino Spalato, nell’antica casa di famiglia, trovano una nebbia fitta: omertà, paura. Nel 2025 le loro figlie, Alessandra, Silvia e Annalisa, partono da Roma per ripartire da dove le madri si erano fermate e per calarsi, insieme a loro, nella grotta. Quando gli speleologi scendono nella Kevina Jama, riferiscono che nella foiba ci sono ancora alcuni corpi e ossa. La discesa è, per le donne, liberatoria: una di loro, piangendo, dice: "Sento la presenza di mamma, oh Dio". Ma la vicenda non è chiusa: le richieste per l’esame delle ossa e del Dna sono state presentate e le discendenti attendono di essere convocate per il confronto, in una nuova discesa degli speleologi che deve essere autorizzata.
La memoria nel cimitero di famiglia
Nel cimitero, accanto alle tombe di famiglia, una lapide in memoria ricorda anche Mate. Davanti a quelle tombe Lada e Anna pregano e parlano con la madre Maria, figlia di Mate: "La tua anima, dopo tre generazioni, possa finalmente trovare la pace insieme a tutte noi, che tu possa finalmente riunirti al tuo caro e amato padre…".
Un racconto costruito nel tempo
Il film procede per accumulo: le prime riprese risalgono al 2017, il punto di partenza è un film di famiglia del 1988, l’ultima scena è stata girata nel 2026.
L’approccio di Tony Saccucci
Tony Saccucci - autore di 'Il pugile del duce' (2017), 'La prima donna' (2019, Nastro d’Argento come migliore docufiction), 'Lotta Continua' (2022) e 'Controluce' (2024, Nastro d’Argento 2025 come Miglior Docufilm) - parla di "lettura stratigrafica" in cui gli strati di immagini girate in tempi e con intenti diversi corrispondono a quelli depositati sul fondo di Kevina Jama. Il regista, che ha insegnato Storia e Filosofia per oltre vent’anni, precisa l’approccio degli autori: "Non vogliamo decretare una verità storica ma vorremmo essere Memoria" e quello che raccontano - aggiunge - è "il sacrificio di tre generazioni, fino alla redenzione".
La prospettiva di Robert Tomić Zuber
Robert Tomić Zuber, nato a Pola, giornalista e documentarista, ricorda di essere cresciuto in un Paese in cui i partigiani erano gli eroi di ogni storia, e che l’antifascismo è uno dei fondamenti della Croazia moderna e deve restare tale. Proprio per questo, spiega, sentiva di dover realizzare il film anche dal suo punto di vista. Gli autori vengono da due Paesi che, osserva, "tendono a raccontare questa storia con due narrazioni contrapposte, ciascuna uniformata a piangere soltanto i propri morti". E aggiunge: "Un crimine commesso in nome della liberazione resta comunque un crimine. Riconoscerlo non sminuisce la lotta contro il fascismo: al contrario, la mantiene fedele ai propri principi".
Dalmazia e memoria delle foibe
'Le case spezzate' porta il documentario e la Dalmazia in un panorama che, sul tema delle foibe, ha guardato soprattutto all’Istria e alla fiction. Tomić Zuber ricorda che in Dalmazia quasi nessuno ne parla e che Kevina Jama "non compare in nessuna mappa della memoria". Lada e Anna, aggiunge, sono alla ricerca del nonno Mate: "non cercano vendetta, ma un luogo in cui poter piangere la sua perdita".