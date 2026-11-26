AGI – Il racconto più personale di Charles Dickens, ‘The Life of Our Lord’, che scrisse per i suoi figli e che leggeva loro ogni anno come tradizione natalizia, è oggi un film. L’opera, rimasta inedita per volontà dello scrittore, venne pubblicata solo nel 1934, a più di sessant'anni dalla sua scomparsa.
Da quel racconto è stato tratto un film d’animazione che arriva in Italia il prossimo 3 dicembre (con anteprima domenica 29 novembre, alle ore 11.10, presso UCI Cinemas Bicocca di Milano): ‘Il Re dei Re. La più grande storia mai raccontata’, diretto dal regista coreano Seong-ho Jang, autore della sceneggiatura insieme a Rob Edwards. Il film, uscito negli Stati Uniti d’America nel 2025 e poi in diversi Paesi d’Europa, ha incassato oltre 80 milioni di dollari.
Charles Dickens, Walter e la gatta Willa
Protagonisti sono Charles Dickens, suo figlio Walter e l'inseparabile gatta Willa proprio nei giorni della messa in scena del ‘Canto di Natale’. Tutto comincia quando Dickens narra al piccolo Walter la storia più grande mai raccontata: è così che quella che sembrava una semplice favola della buonanotte si trasforma in un viaggio destinato a cambiargli la vita. Trasportato dalla sua vivida immaginazione, Walter si ritrova a camminare a fianco di Gesù, assistendo ai suoi miracoli e condividendone le prove. Accompagnato dalla curiosa Willa, il giovane protagonista vive un'avventura straordinaria che gli permetterà di guardare a quel racconto con occhi nuovi ed entusiasti.
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Il cast dei doppiatori
Nella versione originale il cast di doppiatori hollywoodiani comprende premi Oscar e grandissimi attori: Oscar Isaac, Kenneth Branagh, Roman Griffin Davis, Uma Thurman, Pierce Brosnan, Mark Hamill, Forest Whitaker e Ben Kingsley. In Italia a dare le voci ai personaggi principali ci sono Maurizio Merluzzo (attore, doppiatore e content creator con oltre 3 milioni di follower sui social) nel ruolo di Gesù e Francesco Pezzulli (voce italiana di Leonardo DiCaprio) nel ruolo di Charles Dickens, oltre a Valentina Pallavicino, Beatrice Caggiula, Patrizia Mottola, Jolanda Granato, Oliviero Corbetta, Pietro Ubaldi, Luca Sandri, Gianni Gaude, Claudio Moneta, Donato Sbodio, Luca Graziani, Matteo De Mojana, Claudio Colombo, Fabio Simoni, Riccardo D’Aquino, Francesco Mei, Marco Manzini, Andrea Failla, Luca Ghignone, Laura Valastro, Irene Giuliano.
I misteri della fede di Nexo Studios
Il film d’animazione fa parte del progetto de “I Misteri della Fede di Nexo Studios”, la stagione cinematografica dedicata all’esplorazione della spiritualità, della relazione tra l’uomo e il divino e del senso profondo dell’esistenza.