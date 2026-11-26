AGI - “Vado avanti portando con me tutto quello che mi ha fatto male anche fino a distruggermi in mille pezzi, perché da tutte quelle crepe è uscita la mia luce”. Elisa scava nei suoi traumi a partire dagli abusi sessuali subìti quando era una bimba di otto anni restituendo così ‘storie’ collettive con “Kintsugi” (Island Records / Universal Music Italy), il nuovo album della cantautrice in uscita venerdì 27 novembre su tutte le piattaforme.
Il titolo del disco (11 brani) richiama l’antica arte giapponese (il ‘kintsugi’) che ripara gli oggetti in ceramica utilizzando una lacca impreziosita da polvere d’oro: le fratture non vengono cancellate ma diventano parte della bellezza dell’opera. Come il busto in ceramica della cantante, la foto di copertina del disco, ricomposto con un collante dorato.
Elisa alle vittime di violenza: "Denunciate e non vergognatevi"
“Denunciate e non vergognatevi”, il messaggio di Elisa alle “tante donne ma anche molti uomini”, vittime di violenze sessuali. Poi da madre si rivolge ai genitori: “Metteteli sempre in guardia. Parlate di tutto con loro, anche di sesso, in modo che raccontino sempre cosa avviene e sappiano che se si sentono strani per le azioni di qualcuno, che sia un parente, un allenatore, un maestro, devono denunciare”.
La separazione dal marito
Il dodicesimo album nasce da una vera necessità. Capirsi e raccontarsi. Senza sconti. Elisa nata per divorare il palco è meno portata a ‘confessarsi’ davanti a telecamere e taccuini. Ma dalla Triennale di Milano, non senza pause e sospiri, si rivela con onestà e coraggio.
“Questo è un momento molto intenso. Ho vissuto una crisi nella mia relazione che è durata un po’ di tempo”. Elisa si è separata nel 2025 dal marito Andrea Rigonat (chitarrista nella band e produttore musicale) in più brani canta le difficoltà nel rapporto e la fase successiva. Musica e introspezione, zero entertainment.
Gli abusi sessuali subìti da bambina
Tanto che rileggendo i diari “mi sono imbattuta nella mia ferita più grande”. L’abuso sessuale di cui Elisa è stata vittima a otto anni. 'Ho quasi 50 anni, mi sento diversa rispetto a questo trauma, perché oggi ho un piccolo strumento in più, che però fa una differenza enorme. Inizio, grazie alla psicoterapia, a non identificarmi con quel trauma e a prendere una distanza: è una cosa che mi è successa, ma non sono io'. Ed è una differenza abissale", sottolinea Elisa che segue la 'sua' strada non senza dolore: "Ho fatto la solita artista pazza, incosciente e coraggiosa, e sono andata avanti perché sentivo che ce l'avrei fatta anche se è andata peggio di quello che pensavo”.
"Il senso di colpa inspiegabile"
"Il senso di colpa che rimane addosso è un paradosso perché non hai fatto niente eppure ti senti molto in colpa. Il senso di colpa e la paura che se lo racconti non ti crederanno è una cosa enorme dentro di te e inspiegabile. L’orrore non puoi spiegartelo”.
Insieme a tante colleghe, Elisa partecipa all’associazione contro la violenza di genere “Una nessuna centomila”. Proprio ieri era la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. “La mia storia personale mi ha avvicinata, anche se loro non ne sapevano nulla. Sono storie più diffuse di quanto si creda”. E non è solo coinvolto il genere femminile. “Ho anche tanti amici maschi vittime di abusi in tanti contesti. Il problema è che nei carnefici qualcosa si accende e fa loro pensare che possono passarla liscia. Per questo io ripeto all’infinito: ‘denunciate’”.
Nel settembre 2027, Elisa festeggerà 30 anni di carriera a Campovolo, a Reggio Emilia. "Un lusso arrivare a questo traguardo con la fiamma della musica ancora accesa, sarà la festa di tutta la mia gente”.