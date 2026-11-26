AGI – Dopo aver contribuito a fissare nell'immaginario collettivo l'archetipo della strega malvagia, i Walt Disney Animation Studios decidono di ribaltare la prospettiva e ampliare i confini della magia con 'Hexe: Il Regno delle Streghe' (Hexed nella versione originale), il nuovo racconto di formazione in arrivo nelle sale italiane da oggi, giovedì 26 novembre 2026. Diretto da Fawn Veerasunthorn e Jason Hand, co-diretto da Josie Trinidad, prodotto da Roy Conli e Yvett Merino e scritto dal Chief Creative Officer dello studio Jared Bush insieme a Dana Ledoux Miller, il film segue le vicende di Billie, doppiata in italiano da Mariasole Pollio, un'adolescente impulsiva e anticonformista che scopre di possedere segreti poteri magici. Una volta scatenati, questi poteri la catapultano dalla periferia in cui vive fino al regno magico di Hexe. Costretta a collaborare con la prudente madre Alice (voce italiana di Claudia Pandolfi), la ragazza scoprirà misteri di famiglia destinati a cambiare per sempre il mondo delle streghe, mentre sulla loro strada si frappone la misteriosa Regina Celeste (interpretata da Isabella Ferrari), pronta a tutto pur di conservare il proprio potere sul regno.
"L'idea delle streghe è nata perché amo figure classiche come Maga Magò o Nocciola della Warner Bros.", racconta ad Agi la co-regista Josie Trinidad. "Ma facendo ricerche sulla stregoneria ci siamo resi conto che c'è molto di più: potenti sacerdotesse, levatrici e figure simili. Così abbiamo pensato: non sarebbe divertente se proprio la Disney, che ha avuto un ruolo così importante nel creare il cliché della strega cattiva, se ne riappropriasse per espandere e allargare l'idea di ciò che una strega può essere?". Un'intuizione che ha subito conquistato il team creativo: "Josie ha avuto questa straordinaria idea di costruire un intero regno nascosto delle streghe", aggiunge il regista Jason Hand. "Quando ce ne ha parlato eravamo entusiasti all'idea di dargli vita e di scoprire che aspetto e che atmosfera avrebbe avuto".
Una scommessa originale per lo studio
In un panorama cinematografico dominato dai sequel, 'Hexe: Il Regno delle Streghe' rappresenta una scommessa totalmente inedita per lo studio. "Amiamo i sequel che realizziamo e ne abbiamo fatto tutti parte, ma non c'è niente di paragonabile al creare un film originale in cui puoi sorprendere il pubblico, che non sa cosa aspettarsi quando entra in sala", spiega Hand. "Per noi questo film è stato come un piccolo segreto, un regalo che non vediamo l'ora che tutti aprano. C'è un'emozione speciale nell'avere l'opportunità di inventare una nuova storia e personaggi mai visti prima: è un grande vantaggio, ma lo prendiamo anche molto sul serio, perché vogliamo essere sicuri di fare centro".
Il rapporto tra madre e figlia
Al centro della trama c'è la relazione tra una madre e una figlia, una scelta che Trinidad definisce coraggiosa: "Sentiamo che già questo rappresenti una scommessa audace: puntare sul fatto che il pubblico voglia vedere un film sul rapporto tra una madre e una figlia. È impegnativo pensare di creare un'opera originale oggi, ma come registi è proprio quello che vogliamo vedere. Amiamo i nostri classici e i nostri personaggi storici, ma desideriamo anche mostrare nuovi lati e raccontare storie inedite".
Guarda il trailer ufficiale di 'Hexe: il Regno delle Streghe'
L'esperienza personale dietro Billie
Nel delineare la protagonista Billie, che si sente diversa dai coetanei prima di scoprire che la sua magia la rende speciale, la co-regista ha attinto direttamente alla propria esperienza personale: "Mi sono ispirata a me stessa da adolescente ribelle che non riusciva a capire i propri genitori. Avevo genitori molto protettivi, immigrati dalle Filippine, mentre io ero una ragazza americana moderna. Non li ho capiti davvero finché non sono diventata madre a mia volta: solo allora ho apprezzato mia madre e mia sorella, realizzando quanto sia difficile oggi crescere i figli, proteggerli ma anche imparare a lasciarli andare affinché realizzino il loro pieno potenziale. La parte più bella del film è che, quando la figlia lo comprende, aiuta a sua volta la madre a trovare la propria forza. Ci è sembrato un punto di vista nuovo, fresco e audace".
Il messaggio sull'individualità
Un messaggio universale rivolto soprattutto ai più giovani, come sottolinea in chiusura Jason Hand: "L'idea che ognuno abbia dentro di sé un potenziale speciale era fondamentale per noi. Vale per qualsiasi ambito: noi siamo cresciuti come artisti e registi e abbiamo voluto esplorare questo aspetto, ma riguarda chiunque. È questa la bellezza dell'individualità. Tuttavia, il vero cuore del film non è solo tirare fuori il proprio potenziale, ma riuscire a guardare chi ami e aiutarlo a far emergere il suo. Questo nucleo emotivo è ciò che lo rende davvero un film Disney".