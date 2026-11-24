AGI – Un connubio artistico d’eccezione per dare voce a una delle emergenze sociali più drammatiche del nostro tempo. Mogol e Giusy Ferreri uniscono le forze in “Una lama senza pietà”, un brano inedito nato per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenza di genere e dei femminicidi. Il singolo uscirà su tutte le piattaforme digitali venerdì 27 novembre 2026 (distribuito da Warner Music Italia), ma sarà presentato in anteprima assoluta dal vivo mercoledì 25 novembre, proprio in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.
Le anticipazioni sul brano
Nonostante il massimo riserbo mantenuto finora su testo e anteprime audio, dai dettagli emersi in vista del debutto si delinea un’opera dall’impatto emotivo fortissimo. Il testo, scritto da Mogol su musica composta da Giuseppe Fulcheri, è stato cucito su misura per la vocalità intensa e graffiante di Giusy Ferreri. Già dal titolo, il pezzo annuncia una narrazione diretta, priva di filtri o metafore edulcorate, capace di restituire tutta la durezza degli abusi sulle donne.
La produzione e l'arrangiamento
Registrato negli studi umbri del CET (Centro Europeo di Toscolano) con la produzione e gli arrangiamenti di Massimo Satta e Matteo Passarelli, il brano verrà svelato al pubblico nella sua veste più intima: per la prima esecuzione dal vivo è stato infatti scelto un arrangiamento acustico per soli pianoforte, violoncello e chitarra, pensato per lasciare spazio assoluto alla forza delle parole e all'interpretazione.
Un progetto a sostegno della Croce Rossa
Oltre al valore artistico, “Una lama senza pietà” si distingue per un concreto impegno solidale. L’intero progetto è infatti legato a una raccolta fondi a favore della Croce Rossa Italiana: Mogol ha scelto di devolvere integralmente i ricavi a lui spettanti all’associazione, mentre Giusy Ferreri ha aderito all'iniziativa partecipando a titolo completamente gratuito.
I fondi destinati ai programmi della CRI
I proventi raccolti saranno destinati a finanziare i programmi della CRI dedicati alla protezione delle vittime di violenza, ai percorsi di inclusione lavorativa per l'indipendenza economica e al supporto psicologico, incluso il potenziamento del servizio di pubblica utilità 1520.
L'evento di presentazione a Roma
Il debutto ufficiale è fissato per mercoledì 25 novembre alle ore 17:00 al Teatro Ghione di Roma. L’esibizione dal vivo di Giusy Ferreri sarà il momento centrale di un incontro-dibattito che vedrà protagonisti, oltre alla cantante e a Mogol, anche il presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, per ribadire come l'arte e la cultura possano trasformarsi in strumenti attivi di prevenzione e cambiamento.