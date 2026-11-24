AGI - Una serata all'insegna della memoria viva, del talento emergente e dell'affetto unanime del mondo dello spettacolo per celebrare l'eredità artistica di Gigi Proietti. Si è svolta ieri sera al Teatro Sala Umberto di Roma la seconda edizione del Premio Nazionale "Gigi Proietti", l'iniziativa promossa dalla Fondazione Roma e dalla Fondazione Gigi Proietti per sostenere le nuove generazioni della scena teatrale italiana.
Dopo il successo del primo anno, anche questa seconda edizione ha visto protagonisti importanti nomi del panorama artistico e culturale italiano, a partire da una giuria d'eccezione presieduta da Pino Strabioli e composta da Marisa Laurito (assente per influenza), Sabrina Knaflitz, Graziella Pera ed Enrico Vanzina. Ad arricchire la serata, condotta sul palco da Marco Simeoli insieme alle figlie del Maestro, Carlotta e Susanna Proietti, le esibizioni di ospiti straordinari: Fiorello, Edoardo Leo e Giampiero Ingrassia.
Il "naso" di Proietti
La serata si è aperta con la storica clip "Il naso" di Gigi Proietti protagonista in Cyrano. Subito dopo Susanna Proietti ha ricordato Sagitta Alter, compagna di una vita di Gigi e scomparsa quest'anno. È stata poi lei a spiegare il simbolo del premio, l'elefante: "Nostro padre lo scelse come simbolo dai tempi del Brancaccio e di tutte le sue produzioni: campeggiava sulla carta intestata, sulle locandine, sui contratti, sui programmi di sala e sulle porte dei camerini. Era anche il simbolo del suo laboratorio. L'elefante è un portafortuna ed è un simbolo di tenacia".
Il premio per il miglior drammaturgo o drammaturga under 35 è andato a Giulia Della Corte, visibilmente emozionata e in lacrime, premiata da Enrico Vanzina, che ha scherzato: "Ero a cena a casa di amici e mi ero dimenticato di venire", per poi ricordare il suo primo eccezionale incontro con Proietti a New York, a un concerto di Ray Charles nel 1970. Il premio per scenografo o scenografa e costumista under 35 è stato assegnato a Matteo Corsi, premiato da Graziella Pera, scenografa di tanti spettacoli di Proietti, mentre quello per il miglior regista under 35 è andato a Luigi Siracusa, consegnato da Sabrina Knaflitz. Miglior attore under 35 è stato proclamato Gillo Giustolisi e miglior attrice under 35 Maria Grazia Trombino, entrambi premiati dal presidente di giuria Pino Strabioli, che ha consegnato anche il premio per il miglior attore under 25 a Daniele Santoro.
Straordinaria l'esibizione di Rosario Fiorello, che per rendere omaggio a quello che ha sempre definito un maestro ha regalato un medley tra "Non me rompe er ca" e "Non je dà retta Roma", alternando le canzoni a gag e momenti di ilarità che hanno mandato il pubblico in visibilio. Lungo applauso anche per il ricordo di Corrado Augias, autore di "Direzione memorie", il primo testo messo in scena da Proietti.
Premiati Guanciale e Raffaele
Il premio all'eccellenza artistica è andato a Lino Guanciale, che ha devoluto i 25 mila euro a Emergency. Ritirando il riconoscimento, l'attore ha rivolto dal palco un appello diretto al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, perché il Globe Theatre di Villa Borghese, chiuso da anni, venga riaperto. Poi ha omaggiato Proietti recitando "Il vero, il falso e il finto".
Il secondo premio all'eccellenza artistica è stato assegnato a Virginia Raffaele, che ha scelto invece di devolvere la stessa cifra ad Airc ed è stata premiata dal presidente della Fondazione Gigi Proietti, Gianni Letta. L'attrice ha interpretato il monologo "Mio padre è morto partigiano".
Proprio Letta, tornando sull'interpretazione di Guanciale, ha dedicato parole alla riapertura del Globe Theatre: "È stato detto con lo stesso sentimento e la stessa bravura con cui lo diceva Gigi. Però l'omaggio migliore che Lino Guanciale ha reso a Proietti, nel momento in cui riceveva il premio intitolato a questo grandissimo, indimenticabile attore, è stato l'appello al sindaco per la riapertura. Il Globe, diretto da Gigi, fu inaugurato con Romeo e Giulietta e da quattro anni è chiuso. C'è stata una lunghissima vicenda giudiziaria che pare ora conclusa, quindi forse ci sono le condizioni per provvedere ai restauri necessari e alla riapertura, per ricordare Gigi a Villa Borghese, nel teatro shakespeariano che lui ha tanto amato. Gigi Proietti deve rimanere nel ricordo della sua Roma, a Villa Borghese. Signor sindaco, serve uno sforzo di fantasia per vincere magari le lungaggini della burocrazia e riaprire il Globe a Villa Borghese nel nome di Gigi".
Carlotta Proietti si è esibita in una commovente interpretazione di "Serenata de paradiso", stornello di Romolo Balzani reso celebre al grande pubblico da Gigi Proietti. Protagonista di un simpatico sketch Giampiero Ingrassia, che poi ha ricordato: "Ho fatto il secondo laboratorio con lui. È stato una delle cose più belle che abbiano attraversato la mia vita".
Il ricordo di Edoardo Leo
Sul palco anche Edoardo Leo ha ricordato il maestro: "Mi è rimasto il privilegio di intervistarlo al Globe, nella sua ultima intervista: una cosa che non dimenticherò mai. Soprattutto ho avuto l'illusione di sapere tutto di lui, ma è impossibile, perché dal passato spunta continuamente qualcosa di inedito e di nuovo. Ancora oggi, dopo tutto questo tempo, in scena continua a lasciarci qualcosa". Poi lo ha omaggiato interpretando "L'elogio der faciolo".
A margine dell'evento, Carlotta Proietti ha tracciato ai microfoni dell'AGI un bilancio carico di emozione, legando il ricordo del padre alla recente scomparsa della madre, Sagitta Alter: "Il premio è ancora molto giovane, ha solo due anni, deve crescere e sicuramente migliorerà. Però la risposta, soprattutto degli ospiti e dei premiati, è sempre di grande entusiasmo, e questo ci fa capire sempre la stessa cosa, cioè che l'amore e la riconoscenza nei confronti di papà da parte di questo ambiente sono sempre molto forti".
Per l'attrice e regista, il riconoscimento rappresenta uno strumento concreto per evitare che la memoria si affievolisca: "Il timore è che in qualche modo alcune cose finiscano per diventare qualcosa di vago, di dimenticato, e invece questo è il nostro modo per tenere viva un'eredità artistica. È quello su cui sto riflettendo molto in questo periodo, dopo aver perso anche mamma: penso che questi siano i modi per tenere viva davvero quella storia".
Grazie al supporto della Fondazione Roma, l'iniziativa funge da vero e proprio trampolino per i giovani: "La immagino come una sorta di catena in cui si comincia da papà, dalla sua storia, dalle sue idee, dal suo ideale nei confronti dei giovani, e diventa qualcosa di concreto per dare loro visibilità, ma anche uno slancio, una spinta, un aiuto. Essendo un premio in denaro, è chiaramente anche un sostegno concreto per gli studi e gli approfondimenti, ma è soprattutto un incoraggiamento importante: 'vai, ce la puoi fare'".
Il teatro secondo Carlotta Proietti
Ricordando infine la lezione più grande ricevuta dal padre, Carlotta Proietti ha sottolineato il legame viscerale con il palcoscenico: "Credo che mi abbia trasmesso fortemente, forse nel sangue, il sentirmi a casa quando sono in teatro. Stamattina ero molto tesa, adesso sono qui e sono felice. I teatri dovrebbero essere dei punti di riferimento, dei punti di incontro, e sentirli come casa è un privilegio".
"Purtroppo quello che sappiamo è che è ancora chiuso, è ancora sotto sequestro. Lì c'è stata una questione estremamente grave che ha coinvolto dei ragazzi giovani, per cui è stato chiuso per questo motivo, però sono passati molti anni e tutti ci domandiamo perché, essendo comunque un teatro esposto alle intemperie", sono invece le parole che dedica al Silvano Toti Globe Theatre Gigi Proietti di Villa Borghese chiuso ormai dal 2022 dopo il cedimento di una delle scale in legno e il successivo sequestro amministrativo.
"È un discorso anche simbolico - ha proseguito - perché porta il nome di nostro padre, perché era la casa ormai di tanti giovani. L'obiettivo era proprio quello: papà diceva sempre 'vorrei che le persone se lo sentissero proprio'. Quindi è la casa di tanti cittadini che non c'è più e ovviamente è una ferita costantemente aperta".
Fiorello: "Oggi manca il suo occhio"
Tra i protagonisti più attesi della serata anche Rosario Fiorello, che all'AGI ha rievocato i suoi primi ricordi legati all'attore romano: "Quando ero adolescente, in Sicilia si sentiva parlare solo di uno, a Roma, che riempiva i teatri, con la fila fuori. Dicevano: 'Si chiama Gigi Proietti, c'è uno spettacolo che si chiama A me gli occhi, please, che è una cosa pazzesca, la gente se lo vede e se lo rivede'. Noi in Sicilia non sapevamo nemmeno dell'esistenza del Sistina. Una volta un nostro amico tornò da Roma con un'audiocassetta di A me gli occhi, please: sentivamo lo spettacolo in macchina la sera e ridevamo con Gigi Proietti da ragazzini".
Sulla possibilità di riproporre i celebri cavalli di battaglia del mattatore romano, lo showman ha frenato con rispetto: "Ci sono alcune cose che non puoi replicare, le poteva fare solo lui, con quell'espressione, gli occhi che roteavano, l'asciugamano bianco. Bisogna stare attenti a come si tocca Gigi Proietti".
Oggi, secondo Fiorello, "manca il suo occhio attento e il suo essere un punto di riferimento per tutti quelli che fanno questo mestiere, che stanno su un palcoscenico con un pubblico davanti, al di là della tv e della radio: lo stare sulle tavole del palcoscenico, conquistare il pubblico con uno sguardo, con un tempo comico meraviglioso, con le sue pause, con i suoi movimenti scenici pazzeschi". E a chi gli ha chiesto se si sia ispirato a lui, ha risposto: "Nessuno si può ispirare a Proietti. Ti può dare una spinta, ti fa venire la voglia di fare questo mestiere, ma non più di quello, perché è irraggiungibile. Io re del varietà di oggi? Non mi sento assolutamente re di niente, ma neanche principe, forse un duchino".
Guanciale: "Per me è stato un maestro"
Lino Guanciale, a margine, ha spiegato all'AGI cosa significhi per lui ricevere il premio dedicato al maestro: "L'emozione è fortissima, perché per me è stato davvero un maestro. Ho debuttato con lui a teatro, ero appena uscito dall'Accademia Silvio D'Amico ed ero pieno di ansie sul futuro, di tutte quelle paure che ha chi comincia, e non credo che avrei potuto sperare in un inizio migliore. Gigi l'ansia da un lato te la alleggeriva, nel senso che ci teneva molto a dirci che la paura deve diventare in qualche modo un'amica di chi va in scena. Se non avete paura prima di andare in scena, fatevela venire, perché altrimenti finirete per rispettare poco quello che andrete a fare. Però era così capace di far percepire quanto tutto quello che avviene in palcoscenico debba essere un gioco, che alla fine, dopo le prove, ti sentivi stanco e in ansia perché stavi per prendere parte a uno spettacolo importante. Noi inaugurammo il Globe con Romeo e Giulietta, parlo di quell'esperienza del 2003. Però sentivi anche di aver incontrato qualcuno che sapeva farla passare, quell'ansia. Sapeva trasformarla in un piacere. Ecco, è questo il lascito più bello. Essere qui questa sera è bellissimo per me, perché mi sembra di tornare indietro di quei 24 anni e di stare di nuovo, in qualche modo, con lui".
Sulla stessa lunghezza d'onda Franco Parasassi, presidente della Fondazione Roma, che ha ribadito l'impegno dell'ente al fianco della famiglia Proietti: "La nostra convinzione è sempre la stessa: preservare l'arte di Gigi Proietti, ma preservare anche il suo ricordo e il suo insegnamento tra le nuove generazioni di artisti, che con questo importante premio sono naturalmente chiamati a una responsabilità".