AGI - Si è concluso a Sanremo il secondo e ultimo weekend di audizioni live di Sanremo Giovani 2026. Sono sei gli artisti selezionati per la finalissima dell'11 dicembre, quando si contenderanno l'unico posto disponibile per accedere direttamente alla categoria dei Campioni del Festival di Sanremo 2027. Una novità importante che segna un cambiamento nella formula della manifestazione dedicata alle nuove voci della musica italiana.
Dopo una lunga selezione, iniziata con l'ascolto delle candidature pervenute, la Commissione Musicale ha individuato 30 giovani talenti, equamente suddivisi tra Sanremo Giovani e Area Sanremo. Gli artisti hanno quindi affrontato due weekend di audizioni dal vivo nella città dei fiori, alla presenza del direttore artistico Stefano De Martino.
I sei finalisti di Sanremo Giovani
Al termine delle selezioni sono stati scelti i sei artisti che accederanno alla fase decisiva della competizione. Tre provengono da Sanremo Giovani: Florinda, Petit e Santamarea. Gli altri tre sono stati selezionati attraverso Area Sanremo: Lens, Nausica e L'Inganno e Primogenito.
Per loro l'appuntamento decisivo sarà l'11 dicembre con "Sarà Sanremo", lo speciale in prima serata su Rai 1, trasmesso dal Teatro del Casinò di Sanremo. I sei finalisti avranno l'opportunità di presentare la propria musica al grande pubblico televisivo e conquistare l'unico posto in palio tra i Campioni della 77ª edizione del Festival della Canzone Italiana.
Nel corso della stessa serata saranno inoltre svelati i nomi dei 23 Campioni che parteciperanno a Sanremo 2027.
La Commissione Musicale e il ruolo di Stefano De Martino
A giudicare i giovani artisti sarà la Commissione Musicale presieduta dal direttore artistico Stefano De Martino e composta da Noemi, Fabio Volo, Carlo Pastore, il maestro Pino Perris, Ema Stokholma e Claudio Fasulo, vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time Rai.
"Sanremo Giovani si conferma un osservatorio privilegiato sulla creatività e sull'energia della musica italiana. Il percorso di selezione ha messo in luce artisti capaci di unire talento, una forte impronta identitaria e originalità, portando alla scelta dei sei artisti che si contenderanno la finale. Ora per loro inizia la sfida più bella: esibirsi davanti al pubblico di Rai 1", ha dichiarato Stefano De Martino.
Una nuova formula per valorizzare i giovani talenti
La principale novità dell'edizione 2026 è rappresentata dalla scelta di proclamare un unico vincitore, destinato a entrare direttamente nella competizione principale del Festival. Una formula che punta a rendere ancora più significativo il percorso di selezione e a offrire maggiore visibilità ai nuovi protagonisti della scena musicale italiana.
Sanremo Giovani conferma così la propria vocazione di laboratorio artistico e trampolino di lancio per le nuove generazioni, attraverso un percorso che mette al centro talento, originalità e capacità di confrontarsi con il pubblico.
L'11 dicembre sarà dunque una serata decisiva non soltanto per conoscere il nome del giovane artista che accederà al Festival, ma anche per scoprire i 23 Campioni protagonisti di Sanremo 2027.