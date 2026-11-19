AGI - Stefano De Martino non sarà solo il volto del Festival di Sanremo 2027, nel doppio ruolo di conduttore e direttore artistico, ma condurrà anche Latin Grammy Celebra, format internazionale sviluppato in collaborazione con la Latin Recording Academy.
È quanto prevede, secondo quanto si apprende, lo schema dei palinsesti inverno-primavera 2027 dei canali generalisti e specializzati, illustrato oggi in Cda Rai.
Rai 1, il ritorno di Canzonissima e gli eventi musicali
Per quanto riguarda l'intrattenimento prime time, tra gli eventi che saranno trasmessi su Rai 1 c'è Evento Europa, un progetto che porta la musica italiana fuori dai confini nazionali attraverso due grandi appuntamenti ambientati in due delle più importanti capitali europee, Madrid e Parigi. E il grande ritorno di Canzonissima.
Tra gli eventi su Rai 2, I sette re di Roma con Enrico Brignano, oltre a un ciclo di spettacoli comici. Poi, per l'intrattenimento daytime, Ultima chiamata con Vittorio Brumotti, sempre su Rai 2.
Da Vincenzo Salemme ad Alberto Angela
Per la cultura, Vincenzo Salemme dirige e interpreta su Rai 1 E fuori nevica: tre fratelli, un'eredità e una convivenza obbligata. Tra risate e malinconia, Salemme racconta la fragilità, la diversità e i legami familiari. L'iniziativa sarà trasmessa in diretta dall'Auditorium Rai di Napoli.
Ci sono poi Ulisse e Passaggio a Nord Ovest con Alberto Angela, La scoperta, nuovo programma divulgativo con Licia Colò su Rai 3, Vita d'artista, due prime serate su Rai 3 con Jacopo Veneziani per un racconto delle città e degli artisti che hanno segnato la storia dell'arte.
Infine, in seconda serata su Rai 3, Renzo Arbore - Una vita in scena: una serie biografica dedicata a uno dei protagonisti più originali e influenti dello spettacolo italiano.
Sport, dal Giro d'Italia all'America's Cup di Napoli
Per lo sport, su Rai 2 ci saranno la Coppa del Mondo di sci, i Campionati europei indoor di atletica leggera, il Sei Nazioni di rugby, i tradizionali appuntamenti del calendario ciclistico con le "classiche" di primavera e il Giro d'Italia, la 38ª America's Cup, per la prima volta ospitata in Italia, nelle acque del Golfo di Napoli.
A febbraio partirà il nuovo canale RaiV/be, con l'offerta destinata a bambini e ragazzi.
Fiction Rai 2027, tornano Mare fuori, Rocco Schiavone e Che Dio ci aiuti
Tante nuove stagioni sul fronte delle fiction Rai. Lo schema dei palinsesti inverno-primavera 2027 dei canali generalisti e specializzati, illustrato oggi in Cda, secondo quanto si apprende, vede grandi ritorni e serie di successo come La preside 2, Che Dio ci aiuti 9, Màkari 5, Costanza 2 e Malinconico 3 su Rai 1; Rocco Schiavone 7 e Mare fuori 7 su Rai 2.
Ma non mancano le novità. Tra queste, Tutte per una con Bianca Guaccero e Nicole Grimaudo, Il medico di tutti con Rocco Papaleo, Il milanese con Alessandro Tedeschi e Vittoria Puccini, Game Over con Beppe Fiorello e Selene Caramazza, Mamma non mamma con Gabriella Pession e Giorgio Marchesi, Cagna'z con Guido Caprino ed Eugenio Franceschini.
Da Enzo Tortora a Lucio Dalla, le fiction dedicate ai grandi personaggi
Nell'offerta anche alcuni ritratti di personaggi della nostra storia: Portobello, che ripercorre il drammatico caso giudiziario di Enzo Tortora, con Fabrizio Gifuni e la regia di Marco Bellocchio; La promessa di Patrizio, sulla straordinaria parabola umana e sportiva di Patrizio Oliva; Lucio, un tv movie che ripercorre la vita di Lucio Dalla; Alessandro Volta, a 200 anni dalla morte dello scienziato geniale e visionario; Karol e il calcio di rigore, docufiction incentrata sulla figura di Papa Giovanni Paolo II.
Memoria e impegno civile, dalla Shoah alla strage di via D'Amelio
Per quanto riguarda l'impegno civile, sarà trasmesso Meglio non sapere, in occasione della Giornata della Memoria delle vittime della Shoah, con Cristiana Capotondi; Quella domenica di agosto, che racconta la vera storia della strage di Vergarolla, con Andrea Pennacchi e Stefano Scandaletti; Cinque vite, docufiction che racconta le ultime ore dei cinque poliziotti rimasti uccisi nell'attentato di via D'Amelio.