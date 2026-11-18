AGI - Prima ancora che la musica diventasse il suo linguaggio, la sua forma di libertà, il luogo in cui dare vita alle proprie rivoluzioni, per Renato Zero è stata un territorio di meraviglia e di scoperta. Un universo popolato da voci straordinarie, melodie indimenticabili e suggestioni che hanno accompagnato i suoi sogni di bambino e, negli anni, hanno continuato ad alimentare la sua fantasia e a plasmare la sua identità artistica, scandendo le diverse stagioni della sua vita dentro e fuori dal palcoscenico. È da questo prezioso patrimonio di affetti musicali che trae nuova linfa l'estro creativo di Renato Zero. Da qui nasce e prende forma 'Le mie radici'.
Le origini del progetto
Per svelare questa nuova avventura discografica, Zero sceglie di affidare la parola al piccolo Renatino, evocando attraverso il bambino che è stato la purezza di una passione rimasta intatta nel tempo. "La musica è stata mia compagna di giochi prima e la mia fedele maestra poi. Quanti grandi esempi mi hanno fatto da guida. Grazie illustrissimi ispiratori per la splendida compagnia! È lì che si sono formate 'Le mie radici'", scrive l'artista.
Venti tracce tra omaggio e reinvenzione
Un progetto in continuo divenire, che ha trovato il suo primo slancio nel novembre 2024 proprio dal palco della sua Roma e che, nel corso di questi due anni, ha continuato a nutrirsi di nuove suggestioni e interpretazioni inedite, fino a raggiungere la sua espressione più compiuta nelle venti tracce che compongono la raccolta. Ben più di un omaggio ai suoi illustri ispiratori, 'Le mie radici' è un nuovo atto creativo attraverso il quale Renato Zero rilegge e reinventa i brani internazionali del suo repertorio d'elezione, affidando loro nuovi testi in italiano.
Melodie impresse nella memoria di intere generazioni si aprono a significati inediti, incontrando la sensibilità autoriale e l'inconfondibile cifra interpretativa di Zero. Il disco attraversa oltre mezzo secolo di musica internazionale: un pantheon musicale in cui convivono l'eredità artistica di Louis Armstrong, Elvis Presley ed Etta James, la raffinatezza melodica di Elton John, Dionne Warwick e Barry Manilow, la potenza emotiva di Whitney Houston, l'universalità del messaggio di Bob Marley e le sonorità inconfondibili di formazioni come gli ABBA, i Chicago e le Supremes.
Tracklist e collaborazioni artistiche
Accanto alle 18 personali interpretazioni di storici capolavori, a chiudere la tracklist il brano 'I miei miti' e 'La mia generazione' nell'inedita versione studio. A offrire un nuovo assaggio dell'universo musicale di 'Le mie radici' sarà il brano 'L'applauso è per noi!', l'inedita interpretazione del successo planetario degli ABBA 'The Winner Takes It All', disponibile dalla mezzanotte tra venerdì 20 e sabato 21 novembre. Nella realizzazione di 'Le mie radici', Renato Zero è stato affiancato dai suoi storici musicisti e da tre arrangiatori di grande levatura artistica: Adriano Pennino, Danilo Madonia e Alterisio Paoletti.
La qualità della produzione sonora
Un lavoro impreziosito da innesti corali e orchestrali, con una particolare attenzione alla resa sonora e al mastering, per esaltare la ricchezza delle tessiture musicali e restituire all'ascolto ogni sfumatura vocale e strumentale.