AGI - C'è anche la mano di Jeff Bezos dietro la scelta di Robert Pattinson come nuovo James Bond e non poteva essere altrimenti visto che il prossimo capitolo della saga di 007 sarà anche il primo prodotto da Amazon Mgm Studios.
"Abbiamo seguito un processo di selezione davvero rigoroso e venerdì abbiamo preso la decisione finale - ha rivelato il fondatore di Amazon, ospite dell'evento Silicon Valley & The World organizzato da Semafor -. C'era inizialmente un grande gruppo e abbiamo selezionato cinque finalisti con i quali abbiamo fatto dei provini veri e propri vecchio stile con tanto di costumi completi e set reali". Oltre a Robert Pattinson, in corsa per il ruolo del nuovo 007 anche Nicholas Hoult, Jack Lowden, Josh O’Connor e Callum Turner.
I provini per James Bond
"Abbiamo girato tre scene diverse con ciascuno dei cinque finalisti e poi ci siamo riuniti venerdì per passare un paio d'ore a rivedere tutti i provini - ha detto Bezos - tutti gli attori erano straordinariamente talentuosi, tutti fantastici. Ma c'era qualcosa di speciale in Rob e nella sua performance. La scelta è stata immediata. Denis (il regista Villeneuve, ndr) e tutti noi siamo stati attratti da Rob. Inizialmente, eravamo leggermente prevenuti contro di lui solo perché è già così famoso, magari si poteva scegliere qualcuno di meno noto, ma nei provini sullo schermo è apparso ovvio che fosse lui James Bond", ha concluso il miliardario dell'e-commerce, il cui impero include la Metro Goldwyn Mayer (Mgm), che detiene il pacchetto più importante di diritti del marchio 007.
Le origini a Londra
Nato 40 anni fa a Barnes, nel sud-ovest di Londra, Pattinson è cresciuto con suo padre, commerciante di auto d’epoca, la madre che lavorava in un’agenzia di modelle, e due sorelle maggiori, racconta la Bbc. Il suo interesse per la recitazione è iniziato mentre era ancora a scuola, quando è entrato a far parte del Barnes Theatre Club. "Non reciterei se non fosse per quel piccolo club", ha raccontato Your Local Guardian nel 2008, "all’inizio andavo lì perché c’erano un sacco di belle ragazze".
Da Harry Potter a James Bond
Robert Pattinson ha debuttato in un ruolo minore in ‘Harry Potter e il calice di fuoco’ per diventare poi famosissimo a livello internazionale col personaggio di Edward Cullen, il vampiro della saga 'Twilight'. Ha poi recitato in blockbuster come 'The Batman', ‘Tenent’, 'Odissea' fino a ‘Dune: Part Three’ di prossima uscita, diretto da Denis Villeneuve, il regista del prossimo James Bond.
'Bond 26', primo 007 di Amazon
Il nuovo film della serie, prodotto da Amazon, avrà la sceneggiatura del creatore di Peaky Blinders, Steven Knight, e sarà diretto da Denis Villeneuve. Titolo provvisorio: “Bond 26”. Nel 2022, Amazon ha acquisito la MGM, compreso un vasto catalogo con oltre 4.000 film e 17.000 serie Tv. Nel marzo 2025, Amazon MGM Studios ha concluso una nuova joint venture con Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, i cui termini prevedono che Amazon MGM Studios ottenga il controllo creativo dei diritti di proprietà intellettuale di James Bond.