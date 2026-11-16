AGI - Mai insigniti prima dalla preziosa statuetta dorata, Glenn Close e Ridley Scott hanno ricevuto un Oscar alla carriera. Pur prestigioso, il premio ripaga solo in parte entrambi dell'inspiegabile esclusione dall'elenco dei vincitori degli Oscar in decenni di carriera.
Non hanno mai vinto l'Oscar
Il britannico Ridley Scott, 88 anni, ha firmato capolavori come 'Blade Runner' e il 'Gladiatore', ma nonostante nove candidature non ha mai vinto. Così anche Close, 79 anni, che in mezzo secolo di attività ha avuto otto nomination, fra cui per le interpretazioni di 'Attrazione fatale' e 'Le relazioni pericolose', ma mai un premio. La sfarzosa cerimonia di assegnazione della 17esima edizione dei riconoscimenti dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences si è tenuta alla Ray Dolby Ballroom, nel cuore di Hollywood. In sala, tra gli altri, il regista Christopher Nolan e attori come Tom Holland, Charlize Theron, Olivia Wilde e Penelope Cruz.
La consegna dei prestigiosi premi
A consegnare virtualmente il riconoscimento a Scott è stato Matt Damon che ha reso omaggio al maestro dell'epica cinematografica moderna. "È ora che tutti lo vediamo con un Oscar in mano", ha detto Damon, che ha lavorato con Scott in 'The Martian', nel 2015. Il regista non ha partecipato alla serata ma ha espresso la sua gratitudine in un video.
Close invece ha ricevuto la sua statuetta da John Malkovich, favorito per la corsa agli Oscar per 'Wild Horse Nine'. "È una vera maestra", ha detto Malkovich che con Close ha recitato nelle 'Relazioni pericolose'. L'attrice, che ha ricevuto una standing ovation, ha dedicato il premio alla figlia. "Non mi sono mai preoccupata se avrei vinto o meno", ha detto, "ho sempre che il grande onore fosse essere" tra i nominati.
Durante la cerimonia è stato reso omaggio anche al disegnatore Floyd Norman, il primo di colore alla Walt Disney dove aveva iniziato a lavorare nel 1956. Norman, 91 anni, ha contribuito a decine di film tra cui 'Mary Poppins' e 'Il libro della giungla'. A volte, ha detto nel ricevere il riconoscimento, "i film hanno un lieto fine. Questa serata speciale è il mio lieto fine".