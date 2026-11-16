AGI – Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi anticipate anche dall’AGI, arriva ora l’ufficialità: Robert Pattinson sarà il settimo attore a incarnare l’agente 007 disegnato dalla penna di Ian Fleming, dopo il mitico Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e Daniel Craig.
Il nuovo film della serie, prodotto da Amazon, avrà la sceneggiatura del creatore di Peaky Blinders, Steven Knight, e sarà diretto da Denis Villeneuve. Titolo provvisorio: “Bond 26”. Nel 2022, Amazon ha acquisito la MGM, compreso un vasto catalogo con oltre 4.000 film e 17.000 serie Tv. Nel marzo 2025, Amazon MGM Studios ha concluso una nuova joint venture con Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, i cui termini prevedono che Amazon MGM Studios ottenga il controllo creativo dei diritti di proprietà intellettuale di James Bond.
L'annuncio di Robert Pattinson
"James Bond è uno dei personaggi più leggendari della storia del cinema e vedersi affidare il ruolo di 007 è l’onore di una vita", ha dichiarato Pattinson in un comunicato diffuso da Variety. "Dire che questo ruolo è un sogno che si avvera sarebbe riduttivo. Non potrei essere più entusiasta di questa collaborazione e del lavoro che mi aspetta con questo fantastico team", ha aggiunto.
La scelta di Denis Villeneuve
Denis Villeneuve, che dirigerà il prossimo film di 007 per Amazon MGM, dice che Pattinson è stato scelto perché "ha l'anima senza tempo di 007 e porta uno spirito che è completamente nuovo". Inoltre, aggiungono i produttori Amy Pascal e David Heyman, "l'eredità di questo personaggio è in ottime mani con Robert Pattinson. Il suo coraggio come attore, il suo umorismo autoironico e la sua capacità di reinventarsi continuamente lo rendono il Bond perfetto per i nostri tempi".
Una carriera di grandi successi
A 40 anni, un po’ di più dei suoi predecessori quando indossarono i completi Brioni di Bond, Pattinson ha costruito una carriera di grandi successi, da Twilight a The Batman fino a Odissea di Christopher Nolan in cui interpretava il malvagio Antinous.
Le origini a Londra
Nato a Barnes, nel sud-ovest di Londra, Pattinson è cresciuto con suo padre, commerciante di auto d’epoca, la madre che lavorava in un’agenzia di modelle, e due sorelle maggiori, racconta la Bbc. Il suo interesse per la recitazione è iniziato mentre era ancora a scuola, quando è entrato a far parte del Barnes Theatre Club. "Non reciterei se non fosse per quel piccolo club", ha raccontato Your Local Guardian nel 2008, "all’inizio andavo lì perché c’erano un sacco di belle ragazze".
Da Harry Potter a James Bond
Ha ottenuto il suo primo grande ruolo cinematografico nel 2005, quando interpretò Cedric Diggory in Harry Potter e il calice di fuoco. Un personaggio relativamente minore, ma bastò per farlo notare. Tre anni dopo, ha avuto un ruolo da protagonista nel primo dei cinque film di Twilight, insieme a Kristen Stewart. Basati sui popolari libri di Stephanie Meyer, i film hanno incassato più di 3 miliardi di dollari. E ha fatto di Pattinson una star adorata dalle ragazze. Un mito che non potrà che crescere con James Bond.
Il provino a Londra il 24 ottobre
Come riportato da diversi giornali online, il 40enne attore inglese avrebbe sostenuto un provino a Londra nel fine settimana del 24 ottobre, nella città dove sta girando ‘The Batman Part II’. Le quotazioni di Robert Pattinson sono così salite vertiginosamente anche perché a dirigere il 264esimo film della saga di 007 sarà Denis Villeneuve, regista canadese che conosce bene l'ex Edward Cullen di 'Twilight' perché lo ha diretto in ‘Dune: Part Three’, dove Pattinson interpreta Scytale, il Face Dancer che interpreta il ruolo dell'antagonista, apparso per la prima volta nel trailer di marzo. Il film uscirà negli Stati Uniti il 18 dicembre. A questo punto appare chiaro che, come detto da diversi critici, il ruolo di Pattinson in ‘Tenet’ di Christopher Nolan ha rappresentato una sorta di prova generale per quello di James Bond.
Pattinson, la prima star nel ruolo di Bond
Per la prima volta James Bond viene interpretato da una star di Hollywood e per averla, Amazon MGM Studios sarebbe disposto a spendere molti soldi e a sacrificare qualcosa in termini contrattuali: per l'attore londinese è pronto un contratto per tre film. L’arrivo di Robert Pattinson rappresenta una svolta per la saga: i Bond precedenti erano in gran parte sconosciuti: i più noti, Roger Moore e Pierce Brosnan, erano star televisive. Sul versante del compenso non ci sono indiscrezioni, ma l’unico riferimento storico è Daniel Craig, con 25 milioni di dollari a film negli ultimi due e oltre 100 milioni in totale.
Amazon: "Momento decisivo per il nostro studio"
"Oggi segna un momento decisivo per il nostro studio e una pietra miliare significativa nella storia di James Bond, mentre presentiamo con orgoglio Robert Pattinson come il prossimo 007", ha dichiarato Mike Hopkins, responsabile di Prime Video e Amazon MGM Studios. "Questo personaggio iconico ha affascinato il pubblico di tutto il mondo per oltre sei decenni, e non c’è dubbio che la straordinaria versatilità di Robert, la sua magnetica presenza sullo schermo e la sua intensità discreta lo rendano una scelta eccezionale per portare avanti quell’eredità. Con Denis Villeneuve alla regia, Amy Pascal e David Heyman alla produzione, Tanya Lapointe come produttrice esecutiva e una brillante sceneggiatura di Steven Knight, disponiamo di un team creativo di livello mondiale pronto a inaugurare una nuova era di Bond, e non potremmo essere più entusiasti del viaggio che ci attende".