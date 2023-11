AGI - Via da X Factor ma non dal cuore dei fan e degli estimatori. E Marco Castoldi, più conosciuto come Morgan, o lo si ama o si odia. A leggere i commenti (oltre 700) che hanno accompagnato il suo post su Facebook ("L'editto satellitare è stato emanato") chi scrive non ha dubbi e si schiera decisamente con il fondatore dei Bluvertigo e condanna sempre mezzi termini il programma tv che lo ha allontanato.

"Si meritano tutti la trap e 'Amici'" scrive Alberto, "Come diciamo a Genova: 'Battitene il belino', un abbraccio maestro", è il messaggio di Diego. Valentina si dice "dispiaciuta per la squadra e per noi che ci romperemo un po' di più le palle a guardare il programma", mentre Anny spiega a Morgan che "sicuramente i modi, i toni ed alcune espressioni forti vanno controllate, ma l'unico competente di musica seriamente eri tu".

Non mancano le battute ironiche rivolte a Sky che ha 'osato' privarsi del musicista e della sua competenza ("Ora Ambra ci illuminerà", "Dai Morgan, adesso arriva la Ferragni", "Non gli bastavano i 2,5 punti di share", "Senza Morgan, ma di che sa?", "Hanno tolto l'unico competente... si godano la Michielin", "Sto programma era agonizzante prima di te. Ora può pure morire", "Adesso al tuo posto metteranno Annalisa"), ma c'è anche chi, con umana comprensione, capisce il tormentato vissuto dell'uomo e dell'artista: "Curati, è l'unico modo di uscirne", è il consiglio di Francesco. "Ci caschi sempre", avverte Mirko. Più tranchant Davide: "Basterebbe un po' meno cocaina per non passare dalla parte del torto".

Marco Morgan Castoldi (Agf)

Stesso concetto di Fulvio: "Il problema è passare dalla parte del torto anche quando si ha ragione. Non lo sai gestire". "Morgan, ti devi volere più bene", è il suggerimento di un fan. Valerio invoca "quel giusto equilibrio tra ragione e misura" quando dice che "Morgan ha tutte le ragioni del mondo ma poi le esterna con troppa irruenza". Giuseppe riconosce che "Morgan ha strafatto" e che "il genio artistico non deve essere necessariamente sociopatia. Peccato, hai sprecato un'occasione".

Ovviamente il personaggio televisivo è così divisivo che, al di là della riconosciuta conoscenza del mondo della musicale, non manca chi da Morgan preferisce prendere le distanze per i suoi atteggiamenti. "Mi dispiace ma stavolta hai esagerato, hai mancato di rispetto a due persone", argomenta Anna. Sulla stessa lunghezza d'onda Alessandra ("Ti stimo come artista però scusa certi tuoi comportamenti non li comprendo proprio"), Alfredo ("Potevi darti una limitata stavolta, però"), Stefania ("Peccato... ma quella cattiveria è inutile") e Mex ("Puoi essere competente quanto vuoi, ma se non sai stare al mondo non è colpa degli altri").

Tina non sembra capacitarsi di quanto accaduto: "Ma perché fai così? Ci caschi sempre....hai bisogno di guadagnare per vivere invece usi toni accesi, a volte offensivi, anche quando hai ragione. Potresti ottenere tutto ciò che vuoi usando modi e maniere diverse. Ti sei fatto terra bruciata attorno.... come al solito. Contento tu...". E anche Alessandro spiega che "il confronto è un'altra cosa... Ci sono modi e modi. Grande esperto di musica ma con un grande disagio mostrato più volte dall'esasperazione di dimostrare di SAPERE più degli altri".

La chiusura spetta a Mirko, che si definisce "idealista deluso" e che si schiera con l'artista... ma anche no: "A Morgan e basta, hai rotto er c.... Hai sessant'anni ma te voi da 'na regolata? Anche io ho fatto una vita da irriverente, sfrontato, anticonformista... ma a una certa anche basta".