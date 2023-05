"Fast X" è il film più visto al cinema nel weekend

AGI - Con un incasso pari a 6.367.882 "Fast X", decima pellicola della saga di "Fast & Furious", sequel di "Fast & Furious 9 - The Fast Saga", debutta in vetta alla classifica dei film più visti al cinema in Italia nel weekend; in questa nuova avventura Vin Diesel torna a vestire i panni di Dominic Toretto, questa volta lui e la sua famiglia sono alle prese con una rischiosa avventura a bordo delle loro auto velocissime: dopo averne passate tante e aver sconfitto con sagacia e grande coraggio ogni nemico che hanno incontrato sulla loro strada, adesso la famiglia di Toretto deve affrontare un avversario che si rivelerà essere più spietato di tutti i precedenti; riemerso dal passato e assetato di vendetta, Dante (Jason Momoa) è determinato a distruggere la famiglia, facendo fuori componete dopo componente.

Con un incasso di 1.687.942 scala in seconda posizione "Guardiani della Galassia Vol. 3", film scritto e diretto da James Gunn basato sugli omonimi personaggi dei fumetti Marvel Comics, e anche trentaduesimo film del Marvel Cinematic Universe; si tratta del terzo capitolo della saga cinematografica che vede protagonisti Peter Quill (Chris Pratt) aka Star-Lord e la sua squadra. Nuova entrata anche sul gradino più basso del podio occupato, con un incasso di 371.805, da "TUTTI SU! Buon compleanno Claudio", film evento su un progetto musicale inedito di Claudio Baglioni, ovvero "Dodici Note - TUTTI SU!".

Il progetto comprendeva ben dodici concerti organizzati tra il 3 e il 19 giugno 2022 alle Terme di Caracalla, come apertura della Stagione Lirica del Teatro dell'Opera di Roma. È stata la prima volta in assoluto che un'apertura di questo calibro viene affidata a un compositore e interprete di musica moderna come Baglioni, che sul palco è stato accompagnato da 123 musicisti, coristi e perfomer classici e moderni, mentre la regia teatrale è stata affidata a Giuliano Peparini. Completano la top ten "Super Mario Bros. - Il film" ( 340.870), "Borromini e Bernini. Sfida alla perfezione" ( 203.982), "La quattordicesima domenica del tempo ordinario" ( 193.219), "Il sol dell'avvenire" (188.274), "The First Slam Dunk" ( 181.930), "Book Club 2 - Il capitolo successivo" (178.221) e "Maurice - Un topolino al museo" ( 150.582).