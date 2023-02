Madonna contro gli haters: "Io discriminata per l'età"

AGI - Un attacco contro chi discrimina per l'età e odia le donne. È quello lanciato su Instagram dalla pop star Madonna, finita nel mirino delle critiche per il suo volto, modificato dalla chirurgia estetica, e apparso irriconoscibile a milioni di fans. La cantante, con il viso gonfio e i lineamenti arrotondati dagli interventi, aveva fatto notizia, nella notte dei Grammy, più per il suo aspetto che per il messaggio a favore delle persone discriminate per la loro identità sessuale.

La cantante, che ha 64 anni ed è attesa da un tour mondiale, ha risposto alle critiche con un messaggio su Instagram in cui si definisce preda della "discriminazione sull'età e la furia misogina che permea il mondo in cui viviamo". La foto del suo viso, diventata virale, è stata scattata mentre la cantante stava chiamando sul palco degli oscar della musica Kim Petras, la prima transgender a vincere un Grammy, e l'altro membro della coppia artistica, Sam Smith. Madonna lo ha definito un "momento storico".

"Invece di prestare attenzione - ha scritto su Instagram ai suoi diciotto milioni di follower - a quello che avevo detto nel mio discorso, che era un tributo agli artisti come Sam e Kim, che non hanno paura, molte persone hanno scelto solo di parlare della foto che mi hanno fatto e scattata con un obiettivo che avrebbe distorto qualsiasi volto".

Ma il risultato non è stato quello sperato. Anche oggi, a distanza di ventiquattr'ore dal messaggio, hanno inondato le pagine social della cantante, definendola "spaventosa", "irriconoscibile" e con l' "ossessione per la chirurgia plastica". "Il mondo - ha detto Madonna - si rifiuta di celebrare le donne una volta superati i 45 anni".

La novità, rispetto al passato, sta proprio nella reazione della cantante, che per quarant'anni aveva mostrato di non soffrire le reazioni, anche negative, del pubblico a ogni sua esibizione e provocazione. "Non ho mai chiesto scusa - ha aggiunto - per le mie scelte creative e non comincerò certo adesso". "Io - ha continuato - fin dall'inizio della mia carriera sono stata trattata senza rispetto dai media ma capisco che questa sia una prova e io sono felice di fare da capofila, perché tutte le donne che sono dietro di me possano vivere con serenità gli anni che verranno".