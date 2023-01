Elton John chiude la carriera e incassa 720 milioni di euro

AGI -Incasso record per la star britannica Elton John che ha guadagnato più di 720 milioni di euro nell'ultimo tour della sua carriera, uno dei più lucrativi della storia mondiale dello showbiz. "Farewell Yellow Brick Road" questo il nome del tour del popolare cantante 75enne che ha preso il via nel 2018, interrotto per la pandemia, ma che prosegue ora in Australia e Nuova Zelanda per concludersi in Europa con diverse date a giugno a Parigi e a Stoccolma l'8 luglio, con un totale di 300 spettacoli.

Secondo il sito Purecharts, la star ha già venduto 4,8 milioni di biglietti in 263 concerti per un importo totale di 721 milioni di dollari e tenuto conto del prezzo medio di 150 dollari a biglietto, aggiungendo le altre date in programma, Elton John dovrebbe superare i precedenti record finora detenuti da Ed Sheeran - 776 milioni con il suo 'Divide Tour' - e U2 - 740 mln con 360 tour. L'interprete di 'Rocket Man' ha già ottenuto il primato di tour più lucrativo negli Stati Uniti, finora assegnato alla 33enne Taylor Swift, che aveva guadagnato 490 mln per 163 date.

Dopo 50 anni di carriera e più di 250 milioni di dischi venduti, Elton John è a capo di una fortuna stimata in 400 milioni di dollari, grazie alla quale intende godersi la vecchiaia in compagnia del marito, David Furnish, e dei loro due figli, che ora hanno dieci anni.

Negli ultimi anni il cantante è stato alle prese con diverse patologie - cancro alla prostata, polmonite, problemi all'anca - e i tour gli impongono un ritmo serrato, a volte difficile da seguire.

"Ho avuto una vita incredibile e una carriera formidabile, sono stato incredibilmente fortunato. Ho iniziato la scena a 17 anni con diversi gruppi e mi esibisco come Elton John dal 1969. Ora le mie priorità sono i miei figli, mio marito e la mia famiglia. Credo sia arrivato il momento di dire grazie ai miei fan in tutto il mondo" aveva dichiarato nel dare il via al tour di addio. Elton John ha promesso di continuare a creare e comporre, pertanto usciranno nuovi album, già molto attesi dai suoi fan.