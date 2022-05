Torna il Met Gala e ci saranno anche i Ferragnez

AGI - Ci saranno anche i Ferragnez al Met Gala, l'evento newyorkese che coincide con l'inaugurazione della grande esposizione annuale della moda del Metropolitan Museum of Art. È stata la stessa Chiara Ferragni ad annunciarlo su Instagram, postando una foto con il marito Fedez.

Partecipare al Met Gala, considerato da molti una sorta di Oscar della Moda, è un onore che viene riservato ai divi più stellari dello showbiz. L'evento si tiene come da tradizione, il primo lunedì di maggio.

Alla festa di beneficenza per l'Institute of Fashion partecipano personaggi e celebrità del mondo dello spettacolo, della moda, a volte anche personalità politiche; e quest'anno sarà presieduta dagli attori Blake Lively, Ryan Reynolds e Lin-Manuel Miranda.

La lista dei presenti viene di solito resa nota proprio a ridosso della cena che si svolge a porte chiuse e dove un tavolo può costare fino a 500 mila dollari. C'è sempre un tema a cui ispirarsi per gli abiti e quest'anno il dress code è "Gilded Glamour and White Tie", quindi gli ultimi trent'anni del XIX secolo, quando alcuni in Usa raggiunsero una grande ricchezza industriale e finanziaria e la gran parte sprofondò nella povertà. Al tema è dedicata una serie di successo, Gilded Age, scritta dal creatore di 'Downton Abbey' e ambientata per l'apputo a New York. L'anno scorso - l'edizione che si tenne dopo l'anno di pausa per la pandemia, una serata comunque un po' sottotono per le restrizioni - al Met Gala partecipò Matteo Berrettini.