Le pagelle della quarta serata di Sanremo

AGI - La quarta del Festival di Sanremo, come da tradizione, è la serata delle cover o, come la chiamano gli spettatori “L’unica sera che cantano belle canzoni!”.

Noemi - "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" di Aretha Franklin – Voto 7:

© Marco Ravagli/AGI Noemi

Noemi in versione Jessica Rabbit esegue una cover rispettosa, giustamente riportata in forma intimista, con una prima parte pianoforte e voce eseguita in maniera pulita, senza insistere sulle tonalità black della sua voce, perlomeno finchè non entra l’orchestra che fa esplodere il pezzo. Sul finale forse qualche barocchismo di troppo, utile forse per ricordare a quei pochi che se lo sono dimenticati, che Noemi ha una voce magnifica. Impressionata anche Iva Zanicchi, che commenta: “Brava Noemi, canti come una neg…a!”, le capite subito le battute, vero?

Giovanni Truppi con Vinicio Capossela e Mauro Pagani - "Nella mia ora di libertà" di Fabrizio De Andrè – Voto 10

© Marco Ravagli/AGI

Fuori categoria. Altro sport. Un momento che ti riporta alla musica vera, una roba da lasciarti tremante. Truppi e Capossela parlano lo stesso linguaggio, insieme le loro già chiare e visionarie intenzioni, esplodono. Tra tutti i brani di De André che Truppi poteva scegliere, ce ne sono almeno 20 decisamente più nazional popolari, più ammiccanti al largo pubblico, che più stimolano al canticchiarci sopra. Invece l’impressione è proprio che la volontà fosse quella di cantare all’Ariston “Per quanto voi vi crediate assolti/Siete per sempre coinvolti”.

Yuman con Rita Marcotulli - “My Way” di Frank Sinatra – Voto 8

© Marco Ravagli/AGI

Dominare un brano del genere, così complesso ma soprattutto così evocativo, è un’impresa. Yuman sembra quasi accorgersene proprio dopo i primi secondi, poi evidentemente si ricorda di avere i numeri per farcela, forte di una voce assolutamente strepitosa. E allora si scioglie, se la gode, la cavalca e la porta a casa facendo una gran bella figura.

Le Vibrazioni con Sophie and the Giants e Peppe Vessicchio - "Live and let die" di Paul McCartney – Voto 9

© Marco Ravagli/AGI

Ecco, lo sapevamo, Le Vibrazioni spaccano quando hanno il brano. Stasera tra l’altro hanno uno dei più bei brani di uno dei più grandi musicisti di sempre, e allora, decisamente, si può solo stare zitti e applaudire. Tutto quadra perfettamente, anche il supporto di Sophie dei Sophie and The Giants, il Pokemon del pop europeo.

Sangiovanni con Fiorella Mannoia - "A muso duro" di Pierangelo Bertoli – Voto 5

© Marco Ravagli/AGI

Sangiovanni si presenta sul palco vestito come un lavapiatti, o forse è un nostro personalissimo flash forward. La scelta di Fiorella Mannoia è inversamente proporzionale alla scelta del brano, troppo significativo per un ragazzo che ha rilasciato sul mercato una decina (scarsa) di canzoni (scarse).

Emma con Francesca Michielin - “Baby one more time” di Britney Spears – Voto 5,5

© Marco Ravagli/AGI

Francesca Michielin l’anno scorso ha cantato a Sanremo con Fedez, quest’anno con Emma, se il trend prosegue nel 2023 gli toccano Paola e Chiara. Uno dei duetti più attesi delude, la nostra anima trash sperava in un arrangiamento più spinto, più “balliamocela alla faccia della vecchiaia”, più smaccatamente pop; invece i momenti ironici, che sono stati appena appena accennati, in maniera più teatralmente accentuata da parte di Emma, vistosamente più imbarazzata da parte della Michielin, si alternavano ad una visione intimista. Il tutto non finiva né da un lato né dall’altro. Ci aspettavamo di ridercela, ballarcela, avevamo messo da parte il tavolino del salotto, pronti a scatenarci. Invece il brano non brilla mai. Spiace.

Gianni Morandi con Jovanotti - "Medley" – Voto 7,5

© Marco Ravagli/AGI

I due artisti più think positive della scena musicale italiana, forse mondiale, forse intergalattica, se la spassano in una versione di alcuni loro successi divertente, riuscita, anche quando sfiora l’effetto karaoke, un’esplosione di colori e di allegria alle volte quasi irritante; ma è il nostro cinismo che parla.

Elisa - "What a feeling" di Irene Cara – Voto 6

© Marco Ravagli/AGI

Forse non la migliore delle scelte per mostrare un lato più giocoso, movimentato, giovine. Anche perché fare la giovine con un brano colonna sonora di un film che è uscito quando Sangiovanni, Matteo Romano e BLANCO non erano nemmeno nelle intenzioni dei loro genitori, dato il contesto attuale, sembra perlomeno azzardato. La coreografia di Elena D'Amario, alla quale sul finale si è provato a dare una goffa giustificazione scenica, non aggiunge nulla, anzi, forse il contrario. Peccato.