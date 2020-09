Si spengono le telecamere per i Kardashian, chiude il loro reality

AGI - Sipario per 'Keeping Up With the Kardashians' ('Al passo con i Kardashian'). E' stata la stessa famiglia ad annunciare la fine del reality, prevista per gli inizi del prossimo anno, dopo 14 anni e 20 stagioni.

Tutti i componenti della famiglia di celebrities (da Kris Jenner a Kourtney Kardashian, da Kim Kardashian West a Khloé Kardashian, da Rob Kardashian a Kendall Jenner, fino a Kylie Jenner e Scott Disick) salutano il pubblico ringraziandolo per il seguito "nei periodi felici e tristi, nella felicità e nelle lacrime" e attraverso le vivacissime vicende sentimentali.

Una decisione, quella dello stop, definita "difficile" da Kim Kardashian che riconosce come il reality familiare abbia "cambiato la nostra vita per sempre".