È morto Little Richard, uno dei padri del rock'n'roll. Lo ha comunicato la rivista di musica 'Rollin Stone'. La sua canzone più celebre, 'Tuttti Frutti', fu inserita nella Biblioteca del Congresso come campione di "una nuova era della musica". Richard Wayne Penniman era nato a Macon, in Georgia, e aveva 88 anni. Si faceva chiamare "the original king of rock'n'roll'. E forse lo è stato davvero.