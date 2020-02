Mascherine e selfie, il coronavirus spaventa anche i vip

La paura del contagio da Coronavirus si è diffusa anche tra i vip. Sono tante le celebrità che hanno postato le loro foto con tanto di mascherina. In molti provano a sdrammatizzare e ridurre l'allarmismo. Gwyneth Paltrow, in volo verso Parigi, ha postato su Instagram una foto di lei con una mascherina nera scrivendo: "In viaggio verso Parigi. Paranoica? Terrorizzata? Prudente? Tranquilla? Pandemia o propaganda?

Paltrow prosegue il suo viaggio e dorme indossando questi oggetti sull'aereo. Ho già vissuto questo film. Bisogna stare attenti. Non stringere mani altrui. Lavarsi le mani frequentemente". La star di Hollywood si riferisce al film 'Contagion', di Steven Soderbergh del 2011, in cui vestiva i panni del paziente zero.

Kate Hudson su Instagram

Anche Kate Hudson ha postato una foto su Instagram molto simile in cui ha scritto: "Viaggiare nel 2020", un commento breve mentre Bella Hadid ha lasciato Milano in aereo, con mascherina al seguito, postando una foto sui social ma senza aggiungere altro. Alba Parietti, con guanti e mascherina bianca, ha scritto un lungo post in cui invitava alla prevenzione, concludendo con: "Se io sono infetto, malato io malati tutti. Io posso contagiare".

Stesso discorso per Cristiano Malgioglio, anche lui sceglie Instagram per dire: "Niente allarmismo ma tanta prevenzione specialmente quando ci mettiamo in viaggio. Ascoltiamo i consigli degli specialisti. E un abbraccio a tutti coloro che in questi giorni stanno lavorando per proteggerci da questo maledetto Coronavirus". Laura Chiatti si copre il volto con una sciarpa e prova a sdrammatizzare: "Psicosi? Noooo" scrive l'attrice.

Elisabetta Canalis in una storia Instagram scrive: "La peggior mascherina in commercio ce l'ho io". Anche l'influencer Giulia De Lellis si è fatta un selfie mentre indossava la mascherina e lo ha postato in una storia. Serena Enardu dall'aeroporto di Cagliari indossa la mascherina e spiega: "Tra vedere e non vedere ho preferito comunque indossarla! Non so cosa pensare e non voglio stressarmi, ma credo che non sia un gioco e quindi seppur sbagliando mi proteggo".

Laura Chiatti su Instagram

Belen mostra un video in cui esce di casa con la mascherina e aggiunge: "Guarda che fine abbiamo fatto". Wanda Nara agli inizi di febbraio aveva postato diverse storie dall'aeroporto di Roma Fiumicino. In una prima si vedeva la moglie e agente di Mauro Icardi con una mascherina al volto, nella seconda ha spiegato: "Non sono riuscita a comprarla perché sono terminate, mi ha regalato una mascherina inutilizzata una venditrice dell'aeroporto che mi ha detto che siccome viaggio molto ne ho bisogno".

Heather Parisi che vive da qualche anno ad Hong Kong tiene su Instagram un resoconto dettagliato della sua quotidianità nell'ex colonia britannica. "La gente esce pochissimo e in gran parte lavora da casa. Questo accade per tutti gli impiegati pubblici, per la quasi totalità delle società finanziarie, per gli studi legali, per i commercialisti e per gli uffici amministrativi", ha scritto la showgirl sui social in un video. "Per coloro che sono costretti a lavorare in ufficio, è previsto il controllo della temperatura ogni volta che entrano dall'esterno. Gli studenti svolgono le loro lezioni da casa collegati via computer con gli insegnanti e i loro compagni in una sorta di classe virtuale. Tutti indossano la mascherina e si disinfettano le mani all'entrata di ogni edificio pubblico", ha aggiunto.