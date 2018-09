Stazionarie ma gravi le condizioni del chitarrista dei Negramaro

Facebook Lele Spedicato

Sono stazionarie ma molto gravi le condizioni di Lele Spedicato, il chitarrista 37enne dei Negramaro che ieri è stato colto da un malore nella sua abitazione in Salento. Mentre si trovava in piscina con la moglie da cui aspetta un figlio, il musicista è stato colto da un'emorragia cerebrale. Immediatamente trasportato all'ospedale Fazzi di Lecce, è stato sottoposto a intervento chirurgico per cercare di far riassorbire l'emorragia.

La prognosi resta riservata e il musicista viene mantenuto in coma farmacologico. La band di Giuliano Sangiorgi da ieri si è riunita nel reparto di Rianimazione, insieme ai familiari e agli amici più stretti. I Negramaro stamattina hanno affidato a un tweet l'incoraggiamento virtuale al musicista: "Pensate forte al nostro Lele! fortissimo". Messaggi di affetto e in bocca al lupo sono arrivati anche da tanti personaggi del mondo dello spettacolo, dai Subsonica ai Marlene Kuntz, la salentina Emma Marrone e Giorgia, senza contare le migliaia di fan, che da ieri stanno inondando la rete, tramite l'hasthtag #ForzaLele, con parole di affetto nei confronti del chitarrista.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it