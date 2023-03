Bob Dylan, a luglio 5 date in Italia. Vietato l'uso dei cellulari

AGI - Bob Dylan, uno dei miti della musica mondiale, quest'estate sarà protagonista di cinque concerti in programma in Italia. Ad annunciarlo la D'Alessandro e Galli di Viareggio, società di produzione di spettacoli musicali.

Dylan sarà infatti in concerto il 3 e 4 luglio al teatro degli Arcimboldi di Milano, il 6 luglio al Lucca Summer Festival, il 7 luglio a Perugia nell'ambito di Umbria Jazz e il 9 luglio a Roma all'Auditorium Parco della Musica. In occasione del tour italiano, oltre ad alcuni dei suoi storici successi, Bob Dylan presenterà brani tratti da "Rough and Rowdy Ways", ultimo suo album pubblicato.

Di questi concerti però non resterà traccia se non nella memoria di chi avrà un biglietto e potrà essere presente, perché Dylan ha scelto la pratica del "Phone Free Show", ovvero il divieto di portare con sé il telefono durante la performance.

La prevendita dei biglietti per i cinque concerti italiani inizierà a partire da sabato 18 marzo.