"Una voce per San Marino", Roy Paci e Di Cataldo in semifinale

AGI - "Una voce per San Marino", giunto alla seconda edizione, è il festival nato su iniziativa della Segreteria di Stato per il Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo della Repubblica di San Marino in collaborazione con Media Evolution Srl. e San Marino RTV, Radiotelevisione della Repubblica di San Marino. La selezione alla fine ci dirà chi andrà in gara all'Eurovision Song Contest a rappresentare il Paese più piccolo. Sono stati selezionati oltre 100 semifinalisti, ma saranno solo 22 gli artisti che si sfideranno durante la finale; tra questi nomi conosciuti come Roy Paci, Deborah Iurato, gli Eifell 65, Lorenzo Licitra, Massimo Di Cataldo, Moreno, Nevruz.

In fondo un po' sulla scia della scorsa edizione, quando Achille Lauro provò a prendere una scorciatoia per proporsi all'Europa della musica, salvo poi essere bocciato al pronti via, in semifinale. La giuria della fase semifinale è composta da Mimmo Paganelli, produttore indipendente e consulente musicale, ma soprattutto direttore artistico della EMI; Christine Grimandi, performer internazionale, coach e casting director; Emilio Munda, produttore, compositore e autore per Il Volo, Umberto Tozzi, Francesco Renga, Nina Zilli, I Nomadi, Michele Bravi e tanti altri; Lia Fiorio, coordinatrice responsabile di Radio San Marino da pochi mesi e Senatore Cirenga, cantautore, linguista e autore. I biglietti per accedere alla serata di sabato 25 febbraio 2023, che sarà condotta da Jonathan Kashanian con Senhit e sarà trasmessa in diretta a partire dalle ore 21 su San Marino RTV, sono disponibili su Viva Ticket. Il presidente di giuria della finale sarà Al Bano.