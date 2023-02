È stato il Sanremo dei record anche per TikTok

AGI - Con oltre 1.2 miliardi di visualizzazioni Sanremo2023 si attesta come il Festival della generazione TikTok. Una crescita - tra dietro le quinte e contenuti esclusivi - del 635% rispetto al primo giorno del festival (oltre 1.1 miliardi di views in più rispetto a quelle raggiunte dall'hashtag il 6 febbraio: 163 milioni), +9.349% in più rispetto al giorno dell’annuncio dei cantanti in gara (il 4.12.2022, infatti, le visualizzazioni complessive dei contenuti condivisi con l'hashtag #Sanremo2023 erano 12.7 milioni).

Inoltre, rispetto allo scorso anno, le visualizzazioni dei contenuti dedicati a Sanremo sono cresciute del 129%: all'indomani della serata conclusiva della 72esima edizione, infatti, le visualizzazioni di #Sanremo2022 erano 525 milioni rispetto a 1.2 miliardi del 2023.

Le 3 canzoni più utilizzate dalla community TikTok per creare contenuti sono: "Supereroi" di Mr. Rain, usata in oltre 15 mila video; "Due Vite" di Marco Mengoni, utilizzata in più di 8 mila video; "Due" di Elodie, scelta per accompagnare oltre 7 mila video.

I 3 artisti che hanno registrato l'aumento più alto in termine di numero di follower sono stati: Mr. Rain (+172.000); Marco Mengoni (+133.600); Lazza (+89.700). 5,7 milioni di like per il profilo TikTok di @sanremorai, il profilo che, inaugurato il 18 gennaio, in meno di un mese ha raggiunto 309 mila follower.